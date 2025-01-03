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Глава МИД Венесуэлы прокомментировал обращение Аргентины в МУС - РИА Новости, 03.01.2025
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00:38 03.01.2025 (обновлено: 00:45 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/venesuela-1992356202.html
Глава МИД Венесуэлы прокомментировал обращение Аргентины в МУС
Глава МИД Венесуэлы прокомментировал обращение Аргентины в МУС - РИА Новости, 03.01.2025
Глава МИД Венесуэлы прокомментировал обращение Аргентины в МУС
Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль, комментируя обращение Буэнос-Айреса в Международный уголовный суд (МУС) после ареста жандарма в Венесуэле, заявил в... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T00:38:00+03:00
2025-01-03T00:45:00+03:00
в мире
венесуэла
аргентина
буэнос-айрес (город)
международный уголовный суд
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль, комментируя обращение Буэнос-Айреса в Международный уголовный суд (МУС) после ареста жандарма в Венесуэле, заявил в Telegram-канале, что Аргентина в очередной раз устраивает "жалкое шоу". Ранее МИД Аргентины сообщил, что Буэнос-Айрес обратился в МУС после ареста своего жандарма в Венесуэле. "Аргентинское правительство (президента - ред.) Хавьера Милея в очередной раз устраивает жалкое шоу... Ссылаться на Римский статут, который им явно неизвестен, чтобы подпитать свою больную политическую одержимость, - признак не только невежества, но и вопиющего отсутствия серьезности", - написал Хиль. Ранее прокуратура Венесуэлы сообщила, что офицер аргентинской жандармерии, задержанный в стране, подозревается в террористической деятельности. По данным аргентинских властей, 8 декабря 2024 года жандарм въехал на территорию Венесуэлы из Колумбии через сухопутный пограничный переход, чтобы направиться в венесуэльский город Тачира "с единственной целью посещения своей семьи и своей партнерши, с которой у него есть общий ребенок". В Венесуэле он был немедленно задержан "без какой-либо законной причины и с явным нарушением его основных прав", заявили в Аргентине.
https://ria.ru/20241213/venesuela-1989163489.html
https://ria.ru/20240729/venesuela-1962595009.html
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в мире, венесуэла, аргентина, буэнос-айрес (город), международный уголовный суд
В мире, Венесуэла, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Международный уголовный суд
Глава МИД Венесуэлы прокомментировал обращение Аргентины в МУС

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль назвал обращение Аргентины в МУС жалким шоу

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль, комментируя обращение Буэнос-Айреса в Международный уголовный суд (МУС) после ареста жандарма в Венесуэле, заявил в Telegram-канале, что Аргентина в очередной раз устраивает "жалкое шоу".
Ранее МИД Аргентины сообщил, что Буэнос-Айрес обратился в МУС после ареста своего жандарма в Венесуэле.
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"Аргентинское правительство (президента - ред.) Хавьера Милея в очередной раз устраивает жалкое шоу... Ссылаться на Римский статут, который им явно неизвестен, чтобы подпитать свою больную политическую одержимость, - признак не только невежества, но и вопиющего отсутствия серьезности", - написал Хиль.
Ранее прокуратура Венесуэлы сообщила, что офицер аргентинской жандармерии, задержанный в стране, подозревается в террористической деятельности.
По данным аргентинских властей, 8 декабря 2024 года жандарм въехал на территорию Венесуэлы из Колумбии через сухопутный пограничный переход, чтобы направиться в венесуэльский город Тачира "с единственной целью посещения своей семьи и своей партнерши, с которой у него есть общий ребенок". В Венесуэле он был немедленно задержан "без какой-либо законной причины и с явным нарушением его основных прав", заявили в Аргентине.
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В миреВенесуэлаАргентинаБуэнос-Айрес (город)Международный уголовный суд
 
 
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