https://ria.ru/20250103/venesuela-1992356202.html

Глава МИД Венесуэлы прокомментировал обращение Аргентины в МУС

Глава МИД Венесуэлы прокомментировал обращение Аргентины в МУС - РИА Новости, 03.01.2025

Глава МИД Венесуэлы прокомментировал обращение Аргентины в МУС

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль, комментируя обращение Буэнос-Айреса в Международный уголовный суд (МУС) после ареста жандарма в Венесуэле, заявил в... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T00:38:00+03:00

2025-01-03T00:38:00+03:00

2025-01-03T00:45:00+03:00

в мире

венесуэла

аргентина

буэнос-айрес (город)

международный уголовный суд

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль, комментируя обращение Буэнос-Айреса в Международный уголовный суд (МУС) после ареста жандарма в Венесуэле, заявил в Telegram-канале, что Аргентина в очередной раз устраивает "жалкое шоу". Ранее МИД Аргентины сообщил, что Буэнос-Айрес обратился в МУС после ареста своего жандарма в Венесуэле. "Аргентинское правительство (президента - ред.) Хавьера Милея в очередной раз устраивает жалкое шоу... Ссылаться на Римский статут, который им явно неизвестен, чтобы подпитать свою больную политическую одержимость, - признак не только невежества, но и вопиющего отсутствия серьезности", - написал Хиль. Ранее прокуратура Венесуэлы сообщила, что офицер аргентинской жандармерии, задержанный в стране, подозревается в террористической деятельности. По данным аргентинских властей, 8 декабря 2024 года жандарм въехал на территорию Венесуэлы из Колумбии через сухопутный пограничный переход, чтобы направиться в венесуэльский город Тачира "с единственной целью посещения своей семьи и своей партнерши, с которой у него есть общий ребенок". В Венесуэле он был немедленно задержан "без какой-либо законной причины и с явным нарушением его основных прав", заявили в Аргентине.

https://ria.ru/20241213/venesuela-1989163489.html

https://ria.ru/20240729/venesuela-1962595009.html

венесуэла

аргентина

буэнос-айрес (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венесуэла, аргентина, буэнос-айрес (город), международный уголовный суд