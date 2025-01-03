https://ria.ru/20250103/venesuela-1992356202.html
Глава МИД Венесуэлы прокомментировал обращение Аргентины в МУС
Глава МИД Венесуэлы прокомментировал обращение Аргентины в МУС - РИА Новости, 03.01.2025
Глава МИД Венесуэлы прокомментировал обращение Аргентины в МУС
Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль, комментируя обращение Буэнос-Айреса в Международный уголовный суд (МУС) после ареста жандарма в Венесуэле, заявил в... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T00:38:00+03:00
2025-01-03T00:38:00+03:00
2025-01-03T00:45:00+03:00
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль, комментируя обращение Буэнос-Айреса в Международный уголовный суд (МУС) после ареста жандарма в Венесуэле, заявил в Telegram-канале, что Аргентина в очередной раз устраивает "жалкое шоу". Ранее МИД Аргентины сообщил, что Буэнос-Айрес обратился в МУС после ареста своего жандарма в Венесуэле. "Аргентинское правительство (президента - ред.) Хавьера Милея в очередной раз устраивает жалкое шоу... Ссылаться на Римский статут, который им явно неизвестен, чтобы подпитать свою больную политическую одержимость, - признак не только невежества, но и вопиющего отсутствия серьезности", - написал Хиль. Ранее прокуратура Венесуэлы сообщила, что офицер аргентинской жандармерии, задержанный в стране, подозревается в террористической деятельности. По данным аргентинских властей, 8 декабря 2024 года жандарм въехал на территорию Венесуэлы из Колумбии через сухопутный пограничный переход, чтобы направиться в венесуэльский город Тачира "с единственной целью посещения своей семьи и своей партнерши, с которой у него есть общий ребенок". В Венесуэле он был немедленно задержан "без какой-либо законной причины и с явным нарушением его основных прав", заявили в Аргентине.
https://ria.ru/20241213/venesuela-1989163489.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, аргентина, буэнос-айрес (город), международный уголовный суд
В мире, Венесуэла, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Международный уголовный суд
Глава МИД Венесуэлы прокомментировал обращение Аргентины в МУС
Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль назвал обращение Аргентины в МУС жалким шоу
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости.
Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль, комментируя обращение Буэнос-Айреса в Международный уголовный суд (МУС) после ареста жандарма в Венесуэле, заявил в Telegram-канале
, что Аргентина в очередной раз устраивает "жалкое шоу".
Ранее МИД Аргентины сообщил, что Буэнос-Айрес обратился в МУС после ареста своего жандарма в Венесуэле.
"Аргентинское правительство (президента - ред.) Хавьера Милея в очередной раз устраивает жалкое шоу... Ссылаться на Римский статут, который им явно неизвестен, чтобы подпитать свою больную политическую одержимость, - признак не только невежества, но и вопиющего отсутствия серьезности", - написал Хиль.
Ранее прокуратура Венесуэлы сообщила, что офицер аргентинской жандармерии, задержанный в стране, подозревается в террористической деятельности.
По данным аргентинских властей, 8 декабря 2024 года жандарм въехал на территорию Венесуэлы из Колумбии через сухопутный пограничный переход, чтобы направиться в венесуэльский город Тачира "с единственной целью посещения своей семьи и своей партнерши, с которой у него есть общий ребенок". В Венесуэле он был немедленно задержан "без какой-либо законной причины и с явным нарушением его основных прав", заявили в Аргентине.