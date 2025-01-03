https://ria.ru/20250103/veb-1992398467.html

Шувалов: Группа ВЭБ окажет поддержку проектам до 30 трлн руб до 2030 года

Шувалов: Группа ВЭБ окажет поддержку проектам до 30 трлн руб до 2030 года - РИА Новости, 03.01.2025

Шувалов: Группа ВЭБ окажет поддержку проектам до 30 трлн руб до 2030 года

Группа ВЭБ.РФ окажет поддержку проектам на сумму до 30 триллионов рублей, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T12:37:00+03:00

2025-01-03T12:37:00+03:00

2025-01-03T13:12:00+03:00

экономика

россия

игорь шувалов

михаил мишустин

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Группа ВЭБ.РФ окажет поддержку проектам на сумму до 30 триллионов рублей, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Шувалов рассказал, что, работая над новой стратегией ВЭБ.РФ до 2030 года, корпорация активно взаимодействовала с организациями развития и коммерческими банками, чтобы определить, какой инструментарий поддержки будет наиболее актуален для экономики России в предстоящие годы. Стратегические приоритеты группы были сформированы с учётом всех ключевых документов, утверждённых президентом и правительством. "Все наши основные направления деятельности укладываются в глобальные мегатренды. Это вопросы технологического развития, сохранения населения, создание комфортной и безопасной среды для жизни, экологическое благополучие", - отметил Шувалов. По его словам, в целом группой может быть поддержано проектов до 30 триллионов рублей. "Это больше, чем исполненная стратегия до 2024 года. Но и задачи, которые перед нами стоят, достаточно амбициозны и крайне важны", - добавил председатель ВЭБ.РФ. По словам Шувалова, текущий капитал корпорации составляет почти 1,2 триллиона рублей, а достаточность капитала оценивается на уровне 14,8%. Это позволяет корпорации выполнять свои задачи, включая реализацию бизнес-планов на 2025–2026 годы. ВЭБ.РФ продолжает развивать инструменты поддержки, включая Фабрику проектного финансирования, систему поручительств и прямое участие в проектах. Мишустин отметил важность расширения этих механизмов, подчеркнув, что новые вызовы требуют более глубокого внимания к вопросам импортозамещения, а "ВЭБ.РФ владеет, активно внедряет и совершенствует все необходимые инструменты для этого". Шувалов также напомнил, что по поручению Мишустина Министерство экономического развития совместно с Центральным банком проанализировали необходимые объёмы кредитного ресурса на шестилетний период. "Мы проанализировали, насколько он должен быть поддержан инструментами ВЭБа. Это и Фабрика проектного финансирования - в том виде, в каком она сейчас существует, или как она будет изменена по решению правительства, наше поручительство, и в настоящий момент запрашиваемое участие ВЭБа в проектах, всей группы ВЭБ, не менее 18 триллионов рублей", - сказал Шувалов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, игорь шувалов, михаил мишустин, вэб.рф (вэб)