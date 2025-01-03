https://ria.ru/20250103/ubiystvo-1992423000.html

Убийство "Дедом Морозом" бизнесмена в Чувашии попало на видео

Убийство "Дедом Морозом" бизнесмена в Чувашии попало на видео - РИА Новости, 03.01.2025

Убийство "Дедом Морозом" бизнесмена в Чувашии попало на видео

В Чувашии камера видеонаблюдения зафиксировала момент убийства бизнесмена мужчиной в костюме Деда Мороза. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T16:50:00+03:00

2025-01-03T16:50:00+03:00

2025-01-03T17:16:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

чувашская республика (чувашия)

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Чувашии камера видеонаблюдения зафиксировала момент убийства бизнесмена мужчиной в костюме Деда Мороза.На кадрах видно, как убийца достает оружие из-под полы костюма и стреляет в мужчину за прилавком магазина.Нападение произошло накануне днем в одном из магазинов. По версии следствия, преступник подошел к прилавку и выстрелил в хозяина магазина. От полученных ранений тот умер на месте, а нападавший скрылся. Предполагаемой причиной убийства может быть денежный долг.Как ранее сообщил СК России, личность подозреваемого установлена, его задержали по месту жительства. Возбуждено уголовное дело по статье УК "Убийство".

https://ria.ru/20241228/ubiystvo-1991799044.html

чувашская республика (чувашия)

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2025

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Момент убийства бизнесмена в Чувашии В городе Канаш в Чувашии мужчина, переодетый в костюм Деда Мороза, убил бизнесмена, сообщило следственное управление СК по Чувашии. Нападение произошло днем накануне в одном из магазинов. По версии следствия, преступник подошел к прилавку и выстрелил в хозяина. От полученных ранений тот умер на месте, а злоумышленник скрылся. Предполагаемой причиной убийства стал денежный долг. 2025-01-03T16:50 true PT0M23S

Задержание подозреваемого в убийстве предпринимателя в Чувашии Спецназ Росгвардии задержал подозреваемого в убийстве предпринимателя в Чувашии 2025-01-03T16:50 true PT0M32S

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия)