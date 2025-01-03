https://ria.ru/20250103/trevoga-1992355373.html

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 03.01.2025

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2025

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специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. Опасность атаки была объявлена в Воронежской области в 20.23 мск. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев.

https://ria.ru/20250102/pvo-1992353421.html

воронежская область

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Дарья Буймова

воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность