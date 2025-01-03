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Эксперт предупредил о последствиях прекращения транзита газа через Украину

Эксперт предупредил о последствиях прекращения транзита газа через Украину - РИА Новости, 03.01.2025

Эксперт предупредил о последствиях прекращения транзита газа через Украину

Прекращение транзита российского газа через Украину может вызвать в Европе рост инфляции и снижение потребительских расходов и вынудит страны Евросоюза искать... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T16:42:00+03:00

2025-01-03T16:42:00+03:00

2025-01-03T16:42:00+03:00

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КАИР, 3 янв - РИА Новости, Рустам Имаев. Прекращение транзита российского газа через Украину может вызвать в Европе рост инфляции и снижение потребительских расходов и вынудит страны Евросоюза искать альтернативные источники энергии, включая сжиженный природный газ, заявил РИА Новости египетский эксперт-экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа. По его мнению, прекращение поставок российского газа через Украину в страны Евросоюза усугубит энергетический кризис в Европе, в особенности в таких странах, как Германия. "Незамедлительным эффектом станет рост цен на природный газ во всех частях Европы, что приведет к нагрузке на и без того хрупкие экономики и, возможно, росту инфляции, а также сокращению потребительских расходов. Сокращение поставок российского газа вынудит европейские страны искать альтернативные источники энергии, такие как сжиженный природный газ, который считается дорогостоящим и сложным с точки зрения логистики", - сказал Мустафа. Эксперт считает, что энергетический кризис в Европе может иметь большие последствия для целей ЕС по энергетическому переходу, поскольку необходимость обеспечения стабильных поставок энергии временно отвлечет внимание от проектов устойчивого развития. "Последствия для промышленного сектора в Европе, в особенности в тех странах, которые сильно зависят от природного газа, будут серьезными", - отметил Мустафа, выразив мнение, что можно ожидать потерю рабочих мест и сокращение объема производства в странах ЕС. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.

https://ria.ru/20250101/de-1992212273.html

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