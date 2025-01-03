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Эксперт предупредил о последствиях прекращения транзита газа через Украину - РИА Новости, 03.01.2025
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16:42 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/tranzit-1992421794.html
Эксперт предупредил о последствиях прекращения транзита газа через Украину
Эксперт предупредил о последствиях прекращения транзита газа через Украину - РИА Новости, 03.01.2025
Эксперт предупредил о последствиях прекращения транзита газа через Украину
Прекращение транзита российского газа через Украину может вызвать в Европе рост инфляции и снижение потребительских расходов и вынудит страны Евросоюза искать... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T16:42:00+03:00
2025-01-03T16:42:00+03:00
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КАИР, 3 янв - РИА Новости, Рустам Имаев. Прекращение транзита российского газа через Украину может вызвать в Европе рост инфляции и снижение потребительских расходов и вынудит страны Евросоюза искать альтернативные источники энергии, включая сжиженный природный газ, заявил РИА Новости египетский эксперт-экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа. По его мнению, прекращение поставок российского газа через Украину в страны Евросоюза усугубит энергетический кризис в Европе, в особенности в таких странах, как Германия. "Незамедлительным эффектом станет рост цен на природный газ во всех частях Европы, что приведет к нагрузке на и без того хрупкие экономики и, возможно, росту инфляции, а также сокращению потребительских расходов. Сокращение поставок российского газа вынудит европейские страны искать альтернативные источники энергии, такие как сжиженный природный газ, который считается дорогостоящим и сложным с точки зрения логистики", - сказал Мустафа. Эксперт считает, что энергетический кризис в Европе может иметь большие последствия для целей ЕС по энергетическому переходу, поскольку необходимость обеспечения стабильных поставок энергии временно отвлечет внимание от проектов устойчивого развития. "Последствия для промышленного сектора в Европе, в особенности в тех странах, которые сильно зависят от природного газа, будут серьезными", - отметил Мустафа, выразив мнение, что можно ожидать потерю рабочих мест и сокращение объема производства в странах ЕС. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
https://ria.ru/20250101/de-1992212273.html
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экономика, цены на нефть, европа, украина, германия, евросоюз, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, транзит газа через украину, в мире
Экономика, Цены на нефть, Европа, Украина, Германия, Евросоюз, Газпром, Национальный антитеррористический комитет РФ, транзит газа через Украину, В мире
Эксперт предупредил о последствиях прекращения транзита газа через Украину

Экономист Мустафа: прекращение транзита газа из России вызовет рост инфляции

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция.
Газокомпрессорная станция. - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Иван Руднев
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КАИР, 3 янв - РИА Новости, Рустам Имаев. Прекращение транзита российского газа через Украину может вызвать в Европе рост инфляции и снижение потребительских расходов и вынудит страны Евросоюза искать альтернативные источники энергии, включая сжиженный природный газ, заявил РИА Новости египетский эксперт-экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа.
По его мнению, прекращение поставок российского газа через Украину в страны Евросоюза усугубит энергетический кризис в Европе, в особенности в таких странах, как Германия.
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"Незамедлительным эффектом станет рост цен на природный газ во всех частях Европы, что приведет к нагрузке на и без того хрупкие экономики и, возможно, росту инфляции, а также сокращению потребительских расходов. Сокращение поставок российского газа вынудит европейские страны искать альтернативные источники энергии, такие как сжиженный природный газ, который считается дорогостоящим и сложным с точки зрения логистики", - сказал Мустафа.
Эксперт считает, что энергетический кризис в Европе может иметь большие последствия для целей ЕС по энергетическому переходу, поскольку необходимость обеспечения стабильных поставок энергии временно отвлечет внимание от проектов устойчивого развития.
"Последствия для промышленного сектора в Европе, в особенности в тех странах, которые сильно зависят от природного газа, будут серьезными", - отметил Мустафа, выразив мнение, что можно ожидать потерю рабочих мест и сокращение объема производства в странах ЕС.
"Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
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ЭкономикаЦены на нефтьЕвропаУкраинаГерманияЕвросоюзГазпромНациональный антитеррористический комитет РФтранзит газа через УкраинуВ мире
 
 
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