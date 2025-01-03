https://ria.ru/20250103/tanker-1992409538.html

Экипажу задержанного в Финляндии танкера доставят воду и продукты питания

Экипажу задержанного в Финляндии танкера доставят воду и продукты питания - РИА Новости, 03.01.2025

Экипажу задержанного в Финляндии танкера доставят воду и продукты питания

Финское судно снабжения доставит в пятницу воду и продукты питания для экипажа задержанного в Финляндии танкера Eagle S, сообщает газета Helsingin Sanomat. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T14:26:00+03:00

2025-01-03T14:26:00+03:00

2025-01-03T14:26:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Финское судно снабжения доставит в пятницу воду и продукты питания для экипажа задержанного в Финляндии танкера Eagle S, сообщает газета Helsingin Sanomat. Финская полиция задержала танкер Eagle S в связи с подозрениями в причастности судна к отключению подводного электрокабеля EstLink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию. Ранее полиция сообщила, что в состав экипажа танкера входят более 20 человек, они являются гражданами Индии и Грузии. "В пятницу на борт танкера, подозреваемого в повреждении кабеля, будут доставлены два груза с водой и продукты питания... Утром судно снабжения Hessu покинуло Катаянокку (порт в Хельсинки - ред.), чтобы доставить груз в Порвоо, где стоит на якоре Eagle S", - говорится в публикации издания. По данным газеты, в партию продуктов, в частности, входят куриные яйца, молоко, белый рис, лапша, мука, сахар, растительное масло, выпечка, замороженные гамбургеры, а также мясо, замороженная рыба и халяльная курица. Ранее адвокат Герман Юнгберг, представляющий интересы судовладельца и экипажа задержанного судна, заявил изданию Helsingin Sanomat, что правоохранители допрашивали экипаж без предоставления юридической помощи, держали в одной комнате, не давали есть и спать. 30 декабря полиция Финляндии опровергла слова Юнгберга, заявив, что у экипажа танкера "есть возможность есть и пить". Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии. Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.

https://ria.ru/20250102/arest-1992339517.html

https://ria.ru/20250102/tanker-1992335447.html

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