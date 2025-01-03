https://ria.ru/20250103/svo-1992403794.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 03.01.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Украинские войска за сутки потеряли на курском направлении до 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, три боевые бронированные машины, сообщило... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T13:33:00+03:00

2025-01-03T13:33:00+03:00

2025-01-03T13:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли на курском направлении до 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, три боевые бронированные машины, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении.Кроме того, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 47265 военнослужащих, 263 танка, 204 боевые машины пехоты, 146 бронетранспортеров, 1393 боевые бронированные машины, 1321 автомобиль, 340 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 14 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)