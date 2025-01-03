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Группировка "Восток" отразила 14 контратак ВСУ за неделю
Группировка "Восток" отразила 14 контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 03.01.2025
Группировка "Восток" отразила 14 контратак ВСУ за неделю
Украинские формирования за неделю потеряли до 1155 военнослужащих, два танка, три бронемашины в зоне российской группировки "Восток", сообщило в пятницу... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T12:18:00+03:00
2025-01-03T12:18:00+03:00
2025-01-03T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Украинские формирования за неделю потеряли до 1155 военнослужащих, два танка, три бронемашины в зоне российской группировки "Восток", сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отразили 14 контратак штурмовых групп. Противник потерял до 1155 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 26 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, из них пять 155-мм самоходных артиллерийских установок Paladin производства США", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Группировка "Восток" отразила 14 контратак ВСУ за неделю
Минобороны: группировка войск "Восток" отразила 14 контратак ВСУ за неделю