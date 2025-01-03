https://ria.ru/20250103/svo-1992395708.html

Группировка "Восток" отразила 14 контратак ВСУ за неделю

Группировка "Восток" отразила 14 контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 03.01.2025

Группировка "Восток" отразила 14 контратак ВСУ за неделю

Украинские формирования за неделю потеряли до 1155 военнослужащих, два танка, три бронемашины в зоне российской группировки "Восток", сообщило в пятницу... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T12:18:00+03:00

2025-01-03T12:18:00+03:00

2025-01-03T12:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Украинские формирования за неделю потеряли до 1155 военнослужащих, два танка, три бронемашины в зоне российской группировки "Восток", сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отразили 14 контратак штурмовых групп. Противник потерял до 1155 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 26 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, из них пять 155-мм самоходных артиллерийских установок Paladin производства США", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность