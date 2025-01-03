Байден заблокировал сделку с Nippon Steel
Байден назвал сделку по покупке U.S.Steel концерном Nippon Steel угрозой для США
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 января – РИА Новости. Президент США Джо Байден заблокировал сделку на сумму почти 15 миллиардов долларов по приобретению американской сталелитейной компании U.S. Steel японским концерном Nippon Steel, назвав её угрозой национальной безопасности, говорится в заявлении Белого дома.
"Производство стали и сталелитейщики – основа нашей нации. Без отечественного производства стали наша страна становится менее сильной и менее защищённой", – отметил Байден, подчеркнув, что U.S. Steel останется "гордой американской компанией", управляемой американскими рабочими. Слова главы государства приводит Белый дом.
Президент напомнил о своей политике поддержки национальной сталелитейной промышленности, включая введение тройных тарифов на импорт стали из Китая и стимулирование открытия более 100 новых сталелитейных заводов за время его пребывания в должности.
Сделка с Nippon Steel, по мнению экспертной комиссии исполнительной власти, могла бы поставить одного из крупнейших производителей стали в США под иностранный контроль и создать риски для национальной безопасности и критически важных цепочек поставок, пояснил Байден.