https://ria.ru/20250103/steel-1992419708.html

Байден заблокировал сделку с Nippon Steel

Байден заблокировал сделку с Nippon Steel - РИА Новости, 03.01.2025

Байден заблокировал сделку с Nippon Steel

Президент США Джо Байден заблокировал сделку на сумму почти 15 миллиардов долларов по приобретению американской сталелитейной компании U.S. Steel японским... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T16:26:00+03:00

2025-01-03T16:26:00+03:00

2025-01-03T16:30:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 3 января – РИА Новости. Президент США Джо Байден заблокировал сделку на сумму почти 15 миллиардов долларов по приобретению американской сталелитейной компании U.S. Steel японским концерном Nippon Steel, назвав её угрозой национальной безопасности, говорится в заявлении Белого дома. "Производство стали и сталелитейщики – основа нашей нации. Без отечественного производства стали наша страна становится менее сильной и менее защищённой", – отметил Байден, подчеркнув, что U.S. Steel останется "гордой американской компанией", управляемой американскими рабочими. Слова главы государства приводит Белый дом. Президент напомнил о своей политике поддержки национальной сталелитейной промышленности, включая введение тройных тарифов на импорт стали из Китая и стимулирование открытия более 100 новых сталелитейных заводов за время его пребывания в должности. Сделка с Nippon Steel, по мнению экспертной комиссии исполнительной власти, могла бы поставить одного из крупнейших производителей стали в США под иностранный контроль и создать риски для национальной безопасности и критически важных цепочек поставок, пояснил Байден.

https://ria.ru/20250101/stal-1992206735.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, китай, джо байден, экономика