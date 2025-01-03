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Nippon Steel может подать в суд на правительство США, пишут СМИ - РИА Новости, 03.01.2025
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19:53 03.01.2025 (обновлено: 19:55 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/ssha-1992436798.html
Nippon Steel может подать в суд на правительство США, пишут СМИ
Nippon Steel может подать в суд на правительство США, пишут СМИ - РИА Новости, 03.01.2025
Nippon Steel может подать в суд на правительство США, пишут СМИ
Японский концерн Nippon Steel планирует подать в суд на правительство США после решения американского президента Джо Байдена заблокировать сделку на сумму почти РИА Новости, 03.01.2025
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Японский концерн Nippon Steel планирует подать в суд на правительство США после решения американского президента Джо Байдена заблокировать сделку на сумму почти 15 миллиардов долларов по приобретению концерном американской сталелитейной компании U.S. Steel, сообщает газета Nikkei. Байден в пятницу заблокировал сделку на сумму почти 15 миллиардов долларов по приобретению американской сталелитейной компании U.S. Steel японским концерном Nippon Steel, назвав её угрозой национальной безопасности. "Как стало известно Nikkei, Nippon Steel планирует подать в суд на правительство США по этому поводу", - сообщает газета. Как отмечается в материале, иск японского концерна будет сосредоточен на обзоре комитета по иностранным инвестициям США, который послужил основой для решения Байдена. Издание приводит заявление Nippon Steel и U.S. Steel, в котором те указали, что в постановлении президента США нет "убедительных доказательств" наличия проблемы в области национальной безопасности, и назвали решение Байдена "политическим".
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сша, джо байден, nikkei, в мире
США, Джо Байден, Nikkei, В мире
Nippon Steel может подать в суд на правительство США, пишут СМИ

Nikkei: Nippon Steel может подать в суд на правительство США из-за U.S. Steel

© AP Photo / Ayaka McGillВывеска японской компании Nippon Steel
Вывеска японской компании Nippon Steel - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Ayaka McGill
Вывеска японской компании Nippon Steel. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Японский концерн Nippon Steel планирует подать в суд на правительство США после решения американского президента Джо Байдена заблокировать сделку на сумму почти 15 миллиардов долларов по приобретению концерном американской сталелитейной компании U.S. Steel, сообщает газета Nikkei.
Байден в пятницу заблокировал сделку на сумму почти 15 миллиардов долларов по приобретению американской сталелитейной компании U.S. Steel японским концерном Nippon Steel, назвав её угрозой национальной безопасности.
"Как стало известно Nikkei, Nippon Steel планирует подать в суд на правительство США по этому поводу", - сообщает газета.
Как отмечается в материале, иск японского концерна будет сосредоточен на обзоре комитета по иностранным инвестициям США, который послужил основой для решения Байдена.
Издание приводит заявление Nippon Steel и U.S. Steel, в котором те указали, что в постановлении президента США нет "убедительных доказательств" наличия проблемы в области национальной безопасности, и назвали решение Байдена "политическим".
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