https://ria.ru/20250103/spetsoperatsiya-1992429373.html

Спецоперация, 3 января: ВС России за неделю освободили два села в ДНР

Спецоперация, 3 января: ВС России за неделю освободили два села в ДНР - РИА Новости, 03.01.2025

Спецоперация, 3 января: ВС России за неделю освободили два села в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели освободили Новотроицкое и Новооленовку в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T18:06:00+03:00

2025-01-03T18:06:00+03:00

2025-01-03T18:07:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели освободили Новотроицкое и Новооленовку в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. Потери ВСУ за неделю составили до 12455 военнослужащих, а также 17 танков и 23 БМП, следует из сводки российского оборонного ведомства. Российские военные за неделю нанесли один массированный и 12 групповых ударов по объектам ВСУ, предприятиям ВПК и обеспечивавшим их работу объектам энергетики Украины, сообщило Минобороны РФ. Средства ПВО за неделю сбили 559 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, украинский самолет Су-27, три авиабомбы Hammer, 33 снаряда HIMARS и "Ураган", уточнили в Минобороны РФ. Силами Черноморского флота уничтожены 11 безэкипажных катеров, следует из сводки оборонного ведомства. В течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 46 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. Заявление СВРЗапад не исключает скорого обвала обороны ВСУ, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. По поступающей в СВР информации, в западных политэлитах с тревогой отмечают снижение способности украинской армии противостоять натиску российских Вооруженных сил. Поэтому, согласно сообщению СВР, уходящая администрация президента США Джо Байдена стремится не допустить подобного сценария, делая основной упор на поставки Киеву все более совершенного вооружения, включая ракетные системы повышенной дальности. Кроме того, в СВР сообщили, что США потребовали от Владимира Зеленского срочно снизить возраст мобилизации до 18 лет, это решение Киев уже подготовил и примет в ближайшее время. При этом граничащие с Украиной страны Восточной Европы готовятся к приему новых волн беженцев, не желающих воевать, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки. По данным СВР, в Восточной Европе считают, что жители подконтрольных Киеву территорий будут готовы на все, лишь бы "вырваться из лап украинского правящего режима, продавшего их жизни за бесценок заокеанским господам". В то же время на Западе сознают, что для России конфликт носит экзистенциальный характер и она не отступит, уверены в СВР. В пресс-бюро добавили, что с самого начала было понятно, что отказ Киева от переговоров загоняет украинцев в мясорубку, а Зеленский последовательно идет по пути уничтожения народа Украины. О прекращении транзита газа через Украину Отказ Украины от транзита российского газа через свою территорию стал актом порабощения экономики стран Евросоюза со стороны США, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его мнению, прекращение транзита ударит по экономике европейских стран, прежде всего Германии. Рогов подчеркнул, что, учитывая сложившуюся ситуацию, Россия переориентирует поставки газа на восточные рынки, прежде всего в Китай. Кроме того, египетский эксперт-экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа заявил РИА Новости, что прекращение транзита российского газа через Украину может вызвать в Европе рост инфляции и снижение потребительских расходов, а также вынудит страны Евросоюза искать альтернативные источники энергии, включая сжиженный природный газ. Он считает, что прекращение поставок российского газа через Украину в страны Евросоюза усугубит энергетический кризис в Европе, в особенности в таких странах, как Германия. По словам эксперта, энергетический кризис в Европе может иметь большие последствия для целей ЕС по энергетическому переходу, поскольку необходимость обеспечения стабильных поставок энергии временно отвлечет внимание от проектов устойчивого развития. Мустафа отметил, что последствия для промышленного сектора в Европе, в особенности в тех странах, которые сильно зависят от природного газа, будут серьезными, поэтому, возможно, следует ожидать потери рабочих мест и сокращения объема производства в странах ЕС. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.

https://ria.ru/20250103/gaz-1992402570.html

https://ria.ru/20250103/zelenskiy-1992418071.html

https://ria.ru/20250103/ukraina-1992402129.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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