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Бойцы "Юга" отразили восемь контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 03.01.2025
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12:21 03.01.2025 (обновлено: 12:46 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/spetsoperatsiya-1992396290.html
Бойцы "Юга" отразили восемь контратак ВСУ за неделю
Бойцы "Юга" отразили восемь контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 03.01.2025
Бойцы "Юга" отразили восемь контратак ВСУ за неделю
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли за неделю до 1745 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T12:21:00+03:00
2025-01-03T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
великобритания
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли за неделю до 1745 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, двух мотопехотных, пехотной, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отразили восемь контратак противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, за неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1745 военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, в том числе Bradley производства США, три бронетранспортера, включая Saxon производства Великобритании и два М113 производства США, четыре другие боевые бронированные машины, семь автомобилей и девять орудий полевой артиллерии."Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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великобритания, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность
Бойцы "Юга" отразили восемь контратак ВСУ за неделю

МО РФ: ВСУ потеряли за неделю до 1745 боевиков в зоне ответственности "Юга"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка в зоне спецоперации
Военнослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли за неделю до 1745 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, двух мотопехотных, пехотной, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отразили восемь контратак противника", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, за неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1745 военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, в том числе Bradley производства США, три бронетранспортера, включая Saxon производства Великобритании и два М113 производства США, четыре другие боевые бронированные машины, семь автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.
"Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
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