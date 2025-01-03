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Бойцы "Юга" отразили восемь контратак ВСУ за неделю

Бойцы "Юга" отразили восемь контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 03.01.2025

Бойцы "Юга" отразили восемь контратак ВСУ за неделю

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли за неделю до 1745 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T12:21:00+03:00

2025-01-03T12:21:00+03:00

2025-01-03T12:46:00+03:00

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли за неделю до 1745 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, двух мотопехотных, пехотной, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отразили восемь контратак противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, за неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1745 военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, в том числе Bradley производства США, три бронетранспортера, включая Saxon производства Великобритании и два М113 производства США, четыре другие боевые бронированные машины, семь автомобилей и девять орудий полевой артиллерии."Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.

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Ольга Фомченкова

великобритания, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность