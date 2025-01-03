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Шольц рассказал о переговорах с новыми властями Сирии - РИА Новости, 03.01.2025
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18:20 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/siriya-1992430162.html
Шольц рассказал о переговорах с новыми властями Сирии
Шольц рассказал о переговорах с новыми властями Сирии - РИА Новости, 03.01.2025
Шольц рассказал о переговорах с новыми властями Сирии
Немецкое правительство ведёт переговоры и поддерживает тесный контакт с новыми сирийскими властями и иными оппозиционными группами в стране, заявил канцлер... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T18:20:00+03:00
2025-01-03T18:20:00+03:00
в мире
сирия
дамаск (город)
германия
олаф шольц
анналена бербок
башар асад
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БЕРЛИН, 3 янв - РИА Новости. Немецкое правительство ведёт переговоры и поддерживает тесный контакт с новыми сирийскими властями и иными оппозиционными группами в стране, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. "Мы поддерживаем интенсивные контакты с теми, кто сейчас взял на себя управление правительственными делами в Дамаске. Мы также ведем интенсивные переговоры со многими другими оппозиционными группами", - заявил Шольц, чья речь транслировалась изданием Welt. Политик подчеркнул, что новым властям необходимо найти путь к созданию "многонационального и многорелигиозного" государства, которое "живет в мире со своими соседями". Ранее в пятницу министр иностранных дел Германии Анналена Бербок направилась со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро с необъявленным визитом в Сирию, в Дамаске у них состоялись переговоры с главой новой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа (более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани). Своей поездкой в Дамаск министры демонстрируют готовность поддержать Сирию "в ее политической перезагрузке, мирной передаче власти, восстановлении и, что не менее важно, в процессе общественного примирения", сообщили в МИД ФРГ. В комментарии перед отъездом в Сирию Бербок подчеркнула, что новое начало в Сирии возможно лишь с обеспечением доступа к политическим процессам всем сирийцам вне зависимости от пола, этнической и религиозной принадлежности. Также министр заявила, что необходимо избежать попыток отсрочки проведения выборов или шагов к исламизации судебной власти и образования. В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20241221/bazy-1990528544.html
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сирия
дамаск (город)
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в мире, сирия, дамаск (город), германия, олаф шольц, анналена бербок, башар асад, welt
В мире, Сирия, Дамаск (город), Германия, Олаф Шольц, Анналена Бербок, Башар Асад, Welt
Шольц рассказал о переговорах с новыми властями Сирии

Шольц: правительство ФРГ находится в тесном контакте с новыми властями Сирии

© AP Photo / Markus SchreiberОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 3 янв - РИА Новости. Немецкое правительство ведёт переговоры и поддерживает тесный контакт с новыми сирийскими властями и иными оппозиционными группами в стране, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
"Мы поддерживаем интенсивные контакты с теми, кто сейчас взял на себя управление правительственными делами в Дамаске. Мы также ведем интенсивные переговоры со многими другими оппозиционными группами", - заявил Шольц, чья речь транслировалась изданием Welt. Политик подчеркнул, что новым властям необходимо найти путь к созданию "многонационального и многорелигиозного" государства, которое "живет в мире со своими соседями".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
В борьбе с Россией за базы в Сирии проиграет Европа
21 декабря 2024, 08:00
Ранее в пятницу министр иностранных дел Германии Анналена Бербок направилась со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро с необъявленным визитом в Сирию, в Дамаске у них состоялись переговоры с главой новой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа (более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани). Своей поездкой в Дамаск министры демонстрируют готовность поддержать Сирию "в ее политической перезагрузке, мирной передаче власти, восстановлении и, что не менее важно, в процессе общественного примирения", сообщили в МИД ФРГ.
В комментарии перед отъездом в Сирию Бербок подчеркнула, что новое начало в Сирии возможно лишь с обеспечением доступа к политическим процессам всем сирийцам вне зависимости от пола, этнической и религиозной принадлежности. Также министр заявила, что необходимо избежать попыток отсрочки проведения выборов или шагов к исламизации судебной власти и образования.
В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
После Асада: кто победил и проиграл в Сирии
10 декабря 2024, 08:00
 
В миреСирияДамаск (город)ГерманияОлаф ШольцАнналена БербокБашар АсадWelt
 
 
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