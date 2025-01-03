https://ria.ru/20250103/samolet-1992360203.html

Небольшой самолет врезался в здание в Калифорнии

Небольшой самолет врезался в здание в Калифорнии - РИА Новости, 03.01.2025

Небольшой самолет врезался в здание в Калифорнии

Небольшой самолет потерпел крушение в Калифорнии и упал на здание, спровоцировав пожар, данных о жертвах пока нет, сообщила полиция города Фуллертон в соцсети... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T02:03:00+03:00

2025-01-03T02:03:00+03:00

2025-01-03T02:14:00+03:00

в мире

калифорния

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_0:54:3332:1928_1920x0_80_0_0_ca66a0d2f84f38376a0798df6a4022ad.jpg

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Небольшой самолет потерпел крушение в Калифорнии и упал на здание, спровоцировав пожар, данных о жертвах пока нет, сообщила полиция города Фуллертон в соцсети X."Крушение самолета… Данных о жертвах нет. Проходит эвакуация", - говорится в сообщении полиции.Крушение произошло неподалеку от местного аэропорта. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как над местом крушения поднимаются клубы дыма.

https://ria.ru/20240516/samolet-1946315977.html

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, калифорния