https://ria.ru/20250103/samolet-1992360203.html
Небольшой самолет врезался в здание в Калифорнии
Небольшой самолет врезался в здание в Калифорнии - РИА Новости, 03.01.2025
Небольшой самолет врезался в здание в Калифорнии
Небольшой самолет потерпел крушение в Калифорнии и упал на здание, спровоцировав пожар, данных о жертвах пока нет, сообщила полиция города Фуллертон в соцсети... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T02:03:00+03:00
2025-01-03T02:03:00+03:00
2025-01-03T02:14:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Небольшой самолет потерпел крушение в Калифорнии и упал на здание, спровоцировав пожар, данных о жертвах пока нет, сообщила полиция города Фуллертон в соцсети X."Крушение самолета… Данных о жертвах нет. Проходит эвакуация", - говорится в сообщении полиции.Крушение произошло неподалеку от местного аэропорта. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как над местом крушения поднимаются клубы дыма.
https://ria.ru/20240516/samolet-1946315977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, калифорния
Небольшой самолет врезался в здание в Калифорнии
В Калифорнии небольшой самолет упал на здание, данных о жертвах пока нет