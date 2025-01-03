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Небольшой самолет врезался в здание в Калифорнии - РИА Новости, 03.01.2025
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02:03 03.01.2025 (обновлено: 02:14 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/samolet-1992360203.html
Небольшой самолет врезался в здание в Калифорнии
Небольшой самолет врезался в здание в Калифорнии - РИА Новости, 03.01.2025
Небольшой самолет врезался в здание в Калифорнии
Небольшой самолет потерпел крушение в Калифорнии и упал на здание, спровоцировав пожар, данных о жертвах пока нет, сообщила полиция города Фуллертон в соцсети... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T02:03:00+03:00
2025-01-03T02:14:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Небольшой самолет потерпел крушение в Калифорнии и упал на здание, спровоцировав пожар, данных о жертвах пока нет, сообщила полиция города Фуллертон в соцсети X."Крушение самолета… Данных о жертвах нет. Проходит эвакуация", - говорится в сообщении полиции.Крушение произошло неподалеку от местного аэропорта. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как над местом крушения поднимаются клубы дыма.
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в мире, калифорния
В мире, Калифорния
Небольшой самолет врезался в здание в Калифорнии

В Калифорнии небольшой самолет упал на здание, данных о жертвах пока нет

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Небольшой самолет потерпел крушение в Калифорнии и упал на здание, спровоцировав пожар, данных о жертвах пока нет, сообщила полиция города Фуллертон в соцсети X.
"Крушение самолета… Данных о жертвах нет. Проходит эвакуация", - говорится в сообщении полиции.
Крушение произошло неподалеку от местного аэропорта. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как над местом крушения поднимаются клубы дыма.
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