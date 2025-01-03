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В Брянской области сбили три беспилотника ВСУ
В Брянской области сбили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025
В Брянской области сбили три беспилотника ВСУ
Три беспилотника самолетного типа уничтожены над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T20:23:00+03:00
2025-01-03T20:23:00+03:00
2025-01-03T20:30:00+03:00
брянская область
вооруженные силы украины
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александр богомаз
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Три беспилотника самолетного типа уничтожены над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Три вражеских БпЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим доблестным защитникам!" - написал он.
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брянская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность, александр богомаз
Брянская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Александр Богомаз
В Брянской области сбили три беспилотника ВСУ
Богомаз: ПВО сбила три украинских БПЛА над Брянской областью, никто не пострадал