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В Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:08 03.01.2025 (обновлено: 19:10 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/pvo-1992434024.html
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T19:08:00+03:00
2025-01-03T19:10:00+03:00
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он. Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20250103/pvo-1992373792.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, безопасность
Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

Богомаз: над Брянской областью сбили дрон ВСУ, разрушений и пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.
Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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