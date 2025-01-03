https://ria.ru/20250103/pvo-1992434024.html

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

Украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T19:08:00+03:00

2025-01-03T19:08:00+03:00

2025-01-03T19:10:00+03:00

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он. Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20250103/pvo-1992373792.html

брянская область

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2025

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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, безопасность