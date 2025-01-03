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В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T19:08:00+03:00
2025-01-03T19:08:00+03:00
2025-01-03T19:10:00+03:00
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он. Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, безопасность
Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Богомаз: над Брянской областью сбили дрон ВСУ, разрушений и пострадавших нет