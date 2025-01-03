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На склоне горы в Кабардино-Балкарии произошел пожар
На склоне горы в Кабардино-Балкарии произошел пожар - РИА Новости, 03.01.2025
На склоне горы в Кабардино-Балкарии произошел пожар
Сухая трава загорелась на склоне горы на площади в 700 квадратных метров в окрестностях города Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщило... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T23:04:00+03:00
2025-01-03T23:04:00+03:00
2025-01-03T23:04:00+03:00
происшествия
тырныауз
эльбрусский район
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казбек коков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 3 янв – РИА Новости. Сухая трава загорелась на склоне горы на площади в 700 квадратных метров в окрестностях города Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. "В 20.10 мск в пятницу поступило сообщение, что в окрестностях города Тырныауз произошел пожар на склоне горы. По прибытии на место происшествия установлено, что горит сухая трава на склоне. По предварительной информации, площадь пожара составляет 700 квадратных метров", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на месте происшествия работают 16 человек и четыре единицы техники. Отмечается, что тушение пожара осложняется труднодоступностью местности и сложностью для подъезда техники. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что пожар возник на одном из склонов в районе стадиона "Баксан". "Предположительно, причина возгорания - бытовая, неосторожное обращение с огнем. Ситуация на контроле", - написал он в своем Telegram-канале. По информации региональной прокуратуры, в результате пожара пострадавших нет, по факту возгорания организована проверка. "В настоящее время устанавливаются причины пожара, а также начата процессуальная проверка, ход которой контролируется надзорным ведомством", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250101/pozhar-1992237307.html
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происшествия, тырныауз, эльбрусский район, россия, казбек коков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тырныауз, Эльбрусский район, Россия, Казбек Коков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На склоне горы в Кабардино-Балкарии произошел пожар
В Кабардино-Балкарии произошел пожар на склоне горы близ города Тырныауз