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На склоне горы в Кабардино-Балкарии произошел пожар

На склоне горы в Кабардино-Балкарии произошел пожар - РИА Новости, 03.01.2025

На склоне горы в Кабардино-Балкарии произошел пожар

Сухая трава загорелась на склоне горы на площади в 700 квадратных метров в окрестностях города Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщило... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T23:04:00+03:00

2025-01-03T23:04:00+03:00

2025-01-03T23:04:00+03:00

происшествия

тырныауз

эльбрусский район

россия

казбек коков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 3 янв – РИА Новости. Сухая трава загорелась на склоне горы на площади в 700 квадратных метров в окрестностях города Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. "В 20.10 мск в пятницу поступило сообщение, что в окрестностях города Тырныауз произошел пожар на склоне горы. По прибытии на место происшествия установлено, что горит сухая трава на склоне. По предварительной информации, площадь пожара составляет 700 квадратных метров", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на месте происшествия работают 16 человек и четыре единицы техники. Отмечается, что тушение пожара осложняется труднодоступностью местности и сложностью для подъезда техники. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что пожар возник на одном из склонов в районе стадиона "Баксан". "Предположительно, причина возгорания - бытовая, неосторожное обращение с огнем. Ситуация на контроле", - написал он в своем Telegram-канале. По информации региональной прокуратуры, в результате пожара пострадавших нет, по факту возгорания организована проверка. "В настоящее время устанавливаются причины пожара, а также начата процессуальная проверка, ход которой контролируется надзорным ведомством", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250101/pozhar-1992237307.html

https://ria.ru/20250101/vladivostok-1992210764.html

тырныауз

эльбрусский район

россия

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происшествия, тырныауз, эльбрусский район, россия, казбек коков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)