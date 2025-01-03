https://ria.ru/20250103/pomosch-1992440680.html

Зеленский подписал закон о догоспитальной медпомощи военным

Зеленский подписал закон о догоспитальной медпомощи военным - РИА Новости, 03.01.2025

Зеленский подписал закон о догоспитальной медпомощи военным

Владимир Зеленский подписал закон, который регулирует статус догоспитальной помощи и разрешает ее оказание военнослужащими без медицинского образования, следует РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T20:33:00+03:00

2025-01-03T20:33:00+03:00

2025-01-03T20:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, который регулирует статус догоспитальной помощи и разрешает ее оказание военнослужащими без медицинского образования, следует из документа, опубликованного на сайте Верховной рады. В пятницу Зеленский подписал закон "о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере национальной безопасности и обороны относительно оказания помощи на догоспитальном этапе и осуществления гражданско-военного сотрудничества", говорится на сайте Рады. Закон вводит термин "тактическая догоспитальная помощь", что позволит военнослужащим, не имеющим медицинского образования, оказывать домедицинскую помощь в расширенном формате, что будет включать проведение медицинских интервенций и применение лекарственных средств. Кроме того, определяется правовой статус и деятельность боевых медиков, не имеющих профильного образования.

https://ria.ru/20241231/shkolniki-1992079434.html

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украина, владимир зеленский, верховная рада украины