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Зеленский подписал закон о догоспитальной медпомощи военным - РИА Новости, 03.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:33 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/pomosch-1992440680.html
Зеленский подписал закон о догоспитальной медпомощи военным
Зеленский подписал закон о догоспитальной медпомощи военным - РИА Новости, 03.01.2025
Зеленский подписал закон о догоспитальной медпомощи военным
Владимир Зеленский подписал закон, который регулирует статус догоспитальной помощи и разрешает ее оказание военнослужащими без медицинского образования, следует РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T20:33:00+03:00
2025-01-03T20:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, который регулирует статус догоспитальной помощи и разрешает ее оказание военнослужащими без медицинского образования, следует из документа, опубликованного на сайте Верховной рады. В пятницу Зеленский подписал закон "о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере национальной безопасности и обороны относительно оказания помощи на догоспитальном этапе и осуществления гражданско-военного сотрудничества", говорится на сайте Рады. Закон вводит термин "тактическая догоспитальная помощь", что позволит военнослужащим, не имеющим медицинского образования, оказывать домедицинскую помощь в расширенном формате, что будет включать проведение медицинских интервенций и применение лекарственных средств. Кроме того, определяется правовой статус и деятельность боевых медиков, не имеющих профильного образования.
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украина, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Зеленский подписал закон о догоспитальной медпомощи военным

Зеленский разрешил военным без медобразования оказывать догоспитальную помощь

© AP Photo / LIBKOSВоенные медики помогают раненому украинскому солдату
Военные медики помогают раненому украинскому солдату - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / LIBKOS
Военные медики помогают раненому украинскому солдату. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, который регулирует статус догоспитальной помощи и разрешает ее оказание военнослужащими без медицинского образования, следует из документа, опубликованного на сайте Верховной рады.
В пятницу Зеленский подписал закон "о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере национальной безопасности и обороны относительно оказания помощи на догоспитальном этапе и осуществления гражданско-военного сотрудничества", говорится на сайте Рады.
Закон вводит термин "тактическая догоспитальная помощь", что позволит военнослужащим, не имеющим медицинского образования, оказывать домедицинскую помощь в расширенном формате, что будет включать проведение медицинских интервенций и применение лекарственных средств.
Кроме того, определяется правовой статус и деятельность боевых медиков, не имеющих профильного образования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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