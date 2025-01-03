https://ria.ru/20250103/ovchinskiy-1992146344.html

Овчинский: в столичном Ростокине заложили физкультурный комплекс

Овчинский: в столичном Ростокине заложили физкультурный комплекс - РИА Новости, 03.01.2025

Овчинский: в столичном Ростокине заложили физкультурный комплекс

На Сельскохозяйственной улице в Москве появится спорткомплекс на 15 тысяч квадратных метров с ледовой ареной, бассейном и теннисными кортами, сообщил министр... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T09:20:00+03:00

2025-01-03T09:20:00+03:00

2025-01-03T10:20:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. На Сельскохозяйственной улице в Москве появится спорткомплекс на 15 тысяч квадратных метров с ледовой ареной, бассейном и теннисными кортами, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В строящемся спортивном комплексе площадью более 15 тысяч квадратных метров будет три надземных и один подземный этаж. В здании оборудуют ледовую арену, 25-метровый бассейн на шесть дорожек, зал большого тенниса на три корта, зал настольного тенниса на четыре стола, тренажерный зал, помещения для групповых и индивидуальных занятий, а также залы для тренировок по самбо, боксу и фехтованию. Кроме того, в комплексе будет находиться медицинский центр с залом ЛФК", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в районе Ростокино построит группа "Родина" в рамках жилого кластера "Союз", указывается в сообщении.Как добавляется в нем, на крыше ФОК предполагается разместить террасу. Рядом с комплексом обустроят спортплощадку, места для тихого отдыха и зону для прогулок. Также в ФОК предусмотрены сауна, хамам, кабинет косметологических процедур, кафе с детской игровой комнатой.

https://ria.ru/20241229/zelenograd-1991907906.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы