Овчинский: в столичном Ростокине заложили физкультурный комплекс
Овчинский: в столичном Ростокине возводят физкультурно-оздоровительный комплекс
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. На Сельскохозяйственной улице в Москве появится спорткомплекс на 15 тысяч квадратных метров с ледовой ареной, бассейном и теннисными кортами, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В строящемся спортивном комплексе площадью более 15 тысяч квадратных метров будет три надземных и один подземный этаж. В здании оборудуют ледовую арену, 25-метровый бассейн на шесть дорожек, зал большого тенниса на три корта, зал настольного тенниса на четыре стола, тренажерный зал, помещения для групповых и индивидуальных занятий, а также залы для тренировок по самбо, боксу и фехтованию. Кроме того, в комплексе будет находиться медицинский центр с залом ЛФК", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в районе Ростокино построит группа "Родина" в рамках жилого кластера "Союз", указывается в сообщении.
Как добавляется в нем, на крыше ФОК предполагается разместить террасу. Рядом с комплексом обустроят спортплощадку, места для тихого отдыха и зону для прогулок. Также в ФОК предусмотрены сауна, хамам, кабинет косметологических процедур, кафе с детской игровой комнатой.
Овчинский: в Зеленограде демонтировали долгострой
29 декабря 2024, 10:10