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Овчинский: в столичном Ростокине заложили физкультурный комплекс - РИА Новости, 03.01.2025
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09:20 03.01.2025 (обновлено: 10:20 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/ovchinskiy-1992146344.html
Овчинский: в столичном Ростокине заложили физкультурный комплекс
Овчинский: в столичном Ростокине заложили физкультурный комплекс - РИА Новости, 03.01.2025
Овчинский: в столичном Ростокине заложили физкультурный комплекс
На Сельскохозяйственной улице в Москве появится спорткомплекс на 15 тысяч квадратных метров с ледовой ареной, бассейном и теннисными кортами, сообщил министр... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T09:20:00+03:00
2025-01-03T10:20:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. На Сельскохозяйственной улице в Москве появится спорткомплекс на 15 тысяч квадратных метров с ледовой ареной, бассейном и теннисными кортами, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В строящемся спортивном комплексе площадью более 15 тысяч квадратных метров будет три надземных и один подземный этаж. В здании оборудуют ледовую арену, 25-метровый бассейн на шесть дорожек, зал большого тенниса на три корта, зал настольного тенниса на четыре стола, тренажерный зал, помещения для групповых и индивидуальных занятий, а также залы для тренировок по самбо, боксу и фехтованию. Кроме того, в комплексе будет находиться медицинский центр с залом ЛФК", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в районе Ростокино построит группа "Родина" в рамках жилого кластера "Союз", указывается в сообщении.Как добавляется в нем, на крыше ФОК предполагается разместить террасу. Рядом с комплексом обустроят спортплощадку, места для тихого отдыха и зону для прогулок. Также в ФОК предусмотрены сауна, хамам, кабинет косметологических процедур, кафе с детской игровой комнатой.
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в столичном Ростокине заложили физкультурный комплекс

Овчинский: в столичном Ростокине возводят физкультурно-оздоровительный комплекс

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. На Сельскохозяйственной улице в Москве появится спорткомплекс на 15 тысяч квадратных метров с ледовой ареной, бассейном и теннисными кортами, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В строящемся спортивном комплексе площадью более 15 тысяч квадратных метров будет три надземных и один подземный этаж. В здании оборудуют ледовую арену, 25-метровый бассейн на шесть дорожек, зал большого тенниса на три корта, зал настольного тенниса на четыре стола, тренажерный зал, помещения для групповых и индивидуальных занятий, а также залы для тренировок по самбо, боксу и фехтованию. Кроме того, в комплексе будет находиться медицинский центр с залом ЛФК", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в районе Ростокино построит группа "Родина" в рамках жилого кластера "Союз", указывается в сообщении.
Как добавляется в нем, на крыше ФОК предполагается разместить террасу. Рядом с комплексом обустроят спортплощадку, места для тихого отдыха и зону для прогулок. Также в ФОК предусмотрены сауна, хамам, кабинет косметологических процедур, кафе с детской игровой комнатой.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
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