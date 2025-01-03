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В Приднестровье полторы тысячи домов остались без отопления и горячей воды

В Приднестровье полторы тысячи домов остались без отопления и горячей воды - РИА Новости, 03.01.2025

В Приднестровье полторы тысячи домов остались без отопления и горячей воды

Полторы тысячи многоэтажных домов в Приднестровье остались без отопления и горячей воды после прекращения поставок российского газа, сообщил глава непризнанной... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T16:52:00+03:00

2025-01-03T16:52:00+03:00

2025-01-03T18:22:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости. Полторы тысячи многоэтажных домов в Приднестровье остались без отопления и горячей воды после прекращения поставок российского газа, сообщил глава непризнанной республики Вадим Красносельский в Telegram-канале."Полторы тысячи многоэтажек — без отопления и горячей воды. Почти 72 тысячи частных домовладений без газа. Отключены 150 газовых котельных. Два крупных социальных объекта переведены на обогрев с помощью дизельного топлива. А ведь практически полная газификация республики — один из поводов для заслуженной гордости: мы стремились к стопроцентному охвату населения этим благом цивилизации. Но сегодня с благодарностью упоминаем тех, кто строил жилье с печным отоплением", — написал он.Во многих частных домах, особенно в сельской местности, сохранились печи, их расконсервировали и затопили, уточнил глава ПМР. "К счастью, наш край богат древесиной. Запасы пока есть. В каждом районе открыты пункты реализации твердого топлива. По запросам граждан, которые в силу жизненных обстоятельств не могут обеспечить себя дровами, их доставляют бесплатно", — добавил Красносельский. С 11 декабря в Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение из-за возможного энергетического кризиса, связанного с прекращением поставок российского газа. Через несколько дней режим ЧП в энергетике объявили по всей Молдавии.Прекращение поставок "Газпрома" в МолдавиюВ конце декабря "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки газа в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, что существенно нарушает условия действующего контракта.Осенью 2023-го тогдашний глава молдавского Минэнерго Виктор Парликов представил результаты аудита долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его утверждению, не были подтверждены документально ни одной из сторон, а еще 400 миллионов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. В итоге Кишинев предложил выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. Российская компания не согласилась с этими утверждениями и заявила, что аудит проведен в одностороннем порядке и не может влиять на обоснованность долга.Кроме того, с 8:00 1 января "Газпром" остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.

https://ria.ru/20241219/tranzit-1989992778.html

https://ria.ru/20241226/evropa-1991286665.html

https://ria.ru/20250103/gaz-1992345203.html

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в мире, молдавия, украина, ссср, вадим красносельский, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, нафтогаз украины