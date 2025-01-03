https://ria.ru/20250103/nefteprodukty-1992404118.html

На пляжах Анапы выявили новые выбросы нефтепродуктов

На пляжах Анапы выявили новые выбросы нефтепродуктов - РИА Новости, 03.01.2025

На пляжах Анапы выявили новые выбросы нефтепродуктов

Повторные выбросы нефтепродуктов выявлены на пляжах Анапы, которые море вынесло в ночь на пятницу, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T13:35:00+03:00

2025-01-03T13:35:00+03:00

2025-01-03T13:47:00+03:00

происшествия

анапа

краснодарский край

темрюкский район

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

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КРАСНОДАР, 3 янв – РИА Новости. Повторные выбросы нефтепродуктов выявлены на пляжах Анапы, которые море вынесло в ночь на пятницу, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края. "Третьего января муниципалитеты Краснодарского края работают каждый на своем участке пляжей Анапы и Темрюкского района. В первую очередь убирают новые выбросы мазута – на отдельных участках пляжей Анапы в ночь со 2 на 3 января море вынесло еще партию комков нефтепродуктов", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20250102/ptitsy-1992316208.html

анапа

краснодарский край

темрюкский район

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происшествия, анапа, краснодарский край, темрюкский район, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия