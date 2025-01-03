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На пляжах Анапы выявили новые выбросы нефтепродуктов - РИА Новости, 03.01.2025
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13:35 03.01.2025 (обновлено: 13:47 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/nefteprodukty-1992404118.html
На пляжах Анапы выявили новые выбросы нефтепродуктов
На пляжах Анапы выявили новые выбросы нефтепродуктов - РИА Новости, 03.01.2025
На пляжах Анапы выявили новые выбросы нефтепродуктов
Повторные выбросы нефтепродуктов выявлены на пляжах Анапы, которые море вынесло в ночь на пятницу, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T13:35:00+03:00
2025-01-03T13:47:00+03:00
происшествия
анапа
краснодарский край
темрюкский район
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
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КРАСНОДАР, 3 янв – РИА Новости. Повторные выбросы нефтепродуктов выявлены на пляжах Анапы, которые море вынесло в ночь на пятницу, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края. "Третьего января муниципалитеты Краснодарского края работают каждый на своем участке пляжей Анапы и Темрюкского района. В первую очередь убирают новые выбросы мазута – на отдельных участках пляжей Анапы в ночь со 2 на 3 января море вынесло еще партию комков нефтепродуктов", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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анапа
краснодарский край
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происшествия, анапа, краснодарский край, темрюкский район, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Темрюкский район, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия
На пляжах Анапы выявили новые выбросы нефтепродуктов

На пляжах Анапы в ночь на пятницу выявили повторные выбросы нефтепродуктов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на пляже детского лагеря Юбилейный на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 3 янв – РИА Новости. Повторные выбросы нефтепродуктов выявлены на пляжах Анапы, которые море вынесло в ночь на пятницу, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.
"Третьего января муниципалитеты Краснодарского края работают каждый на своем участке пляжей Анапы и Темрюкского района. В первую очередь убирают новые выбросы мазута – на отдельных участках пляжей Анапы в ночь со 2 на 3 января море вынесло еще партию комков нефтепродуктов", - говорится в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Отмытая от мазута Чомга (большая поганка), пострадавшая в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
В Анапе спасли более двух тысяч птиц, пострадавших от мазута
2 января, 13:59
 
ПроисшествияАнапаКраснодарский крайТемрюкский районКрушение двух танкеров в Керченском проливеРоссия
 
 
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