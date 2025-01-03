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В Москве отремонтировали три исторических здания в стиле эклектики - РИА Новости, 03.01.2025
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14:57 03.01.2025
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В Москве отремонтировали три исторических здания в стиле эклектики
В Москве отремонтировали три исторических здания в стиле эклектики - РИА Новости, 03.01.2025
В Москве отремонтировали три исторических здания в стиле эклектики
Три исторических здания в стиле эклектики капитально отремонтировали в Москве в 2024 году, они находятся в Трехпрудном и Яковоапостольском переулках, а также на РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T14:57:00+03:00
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Три исторических здания в стиле эклектики капитально отремонтировали в Москве в 2024 году, они находятся в Трехпрудном и Яковоапостольском переулках, а также на улице Климашкина, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В 2024 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы капитально отремонтировали три исторических здания в стиле эклектики. Они находятся в Трехпрудном и Яковоапостольском переулках, а также на улице Климашкина", - говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве отремонтировали три исторических здания в стиле эклектики

Три исторических здания в стиле эклектики отремонтировали в Москве в 2024 году

© Фото : пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы Отремонтированное строение с ризалитами и фронтонами в Трехпрудном переулке в Москве
Отремонтированное строение с ризалитами и фронтонами в Трехпрудном переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© Фото : пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы
Отремонтированное строение с ризалитами и фронтонами в Трехпрудном переулке в Москве
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Три исторических здания в стиле эклектики капитально отремонтировали в Москве в 2024 году, они находятся в Трехпрудном и Яковоапостольском переулках, а также на улице Климашкина, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В 2024 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы капитально отремонтировали три исторических здания в стиле эклектики. Они находятся в Трехпрудном и Яковоапостольском переулках, а также на улице Климашкина", - говорится в сообщении.
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