https://ria.ru/20250103/moskva-1992412684.html

В Москве отремонтировали три исторических здания в стиле эклектики

В Москве отремонтировали три исторических здания в стиле эклектики - РИА Новости, 03.01.2025

В Москве отремонтировали три исторических здания в стиле эклектики

Три исторических здания в стиле эклектики капитально отремонтировали в Москве в 2024 году, они находятся в Трехпрудном и Яковоапостольском переулках, а также на РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T14:57:00+03:00

2025-01-03T14:57:00+03:00

2025-01-03T14:57:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Три исторических здания в стиле эклектики капитально отремонтировали в Москве в 2024 году, они находятся в Трехпрудном и Яковоапостольском переулках, а также на улице Климашкина, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В 2024 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы капитально отремонтировали три исторических здания в стиле эклектики. Они находятся в Трехпрудном и Яковоапостольском переулках, а также на улице Климашкина", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240524/moskva-1948048595.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва