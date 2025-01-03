В Москве отремонтировали три исторических здания в стиле эклектики
Три исторических здания в стиле эклектики отремонтировали в Москве в 2024 году
© Фото : пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы Отремонтированное строение с ризалитами и фронтонами в Трехпрудном переулке в Москве
© Фото : пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы
Отремонтированное строение с ризалитами и фронтонами в Трехпрудном переулке в Москве
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Три исторических здания в стиле эклектики капитально отремонтировали в Москве в 2024 году, они находятся в Трехпрудном и Яковоапостольском переулках, а также на улице Климашкина, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В 2024 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы капитально отремонтировали три исторических здания в стиле эклектики. Они находятся в Трехпрудном и Яковоапостольском переулках, а также на улице Климашкина", - говорится в сообщении.
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24 мая 2024, 09:06