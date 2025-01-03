https://ria.ru/20250103/moshenniki-1992375649.html

Россиянам рассказали, как защититься от мошенников

Россиянам рассказали, как защититься от мошенников - РИА Новости, 03.01.2025

Россиянам рассказали, как защититься от мошенников

Электронные адреса злоумышленников чаще всего очень похожи на правильные домены и могут отличаются лишь одним символом, рассказал РИА Новости глава направления... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T10:21:00+03:00

2025-01-03T10:21:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Электронные адреса злоумышленников чаще всего очень похожи на правильные домены и могут отличаются лишь одним символом, рассказал РИА Новости глава направления по развитию стратегии информационной безопасности ИТ-интегратора "Телеком биржа" Александр Блезнеков. "Чтобы защитить себя от мошенников, стоит проверять отправителя: как правило электронные адреса злоумышленников очень похожи на правильные домены и отличаются одним символом. Лучше перепроверьте информацию в письме, перейдя на сайт компании, от имени которой пришло письмо. А если это акция, то информация о ней будет как на сайте, так и мобильном приложении", - рассказал эксперт. Он порекомендовал не открывать вложенные файлы, если нет уверенности в их чистоте.

https://ria.ru/20240818/moshenniki-1966828777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, технологии, новый год, россия