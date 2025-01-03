Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, как защититься от мошенников - РИА Новости, 03.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/moshenniki-1992375649.html
Россиянам рассказали, как защититься от мошенников
Россиянам рассказали, как защититься от мошенников - РИА Новости, 03.01.2025
Россиянам рассказали, как защититься от мошенников
Электронные адреса злоумышленников чаще всего очень похожи на правильные домены и могут отличаются лишь одним символом, рассказал РИА Новости глава направления... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T10:21:00+03:00
2025-01-03T10:21:00+03:00
общество
технологии
новый год
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_0:131:2508:1542_1920x0_80_0_0_69fffd8ec9feb6cdb6b051367e135eeb.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Электронные адреса злоумышленников чаще всего очень похожи на правильные домены и могут отличаются лишь одним символом, рассказал РИА Новости глава направления по развитию стратегии информационной безопасности ИТ-интегратора "Телеком биржа" Александр Блезнеков. "Чтобы защитить себя от мошенников, стоит проверять отправителя: как правило электронные адреса злоумышленников очень похожи на правильные домены и отличаются одним символом. Лучше перепроверьте информацию в письме, перейдя на сайт компании, от имени которой пришло письмо. А если это акция, то информация о ней будет как на сайте, так и мобильном приложении", - рассказал эксперт. Он порекомендовал не открывать вложенные файлы, если нет уверенности в их чистоте.
https://ria.ru/20240818/moshenniki-1966828777.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_140:0:2369:1672_1920x0_80_0_0_e27cba89ee872200198ea19816395f5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, новый год, россия
Общество, Технологии, Новый год, Россия
Россиянам рассказали, как защититься от мошенников

Менеджер "Телеком Биржи" Блезнеков призвал проверять присланные на почту данные

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© Pixabay / Free-Photos
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Электронные адреса злоумышленников чаще всего очень похожи на правильные домены и могут отличаются лишь одним символом, рассказал РИА Новости глава направления по развитию стратегии информационной безопасности ИТ-интегратора "Телеком биржа" Александр Блезнеков.
"Чтобы защитить себя от мошенников, стоит проверять отправителя: как правило электронные адреса злоумышленников очень похожи на правильные домены и отличаются одним символом. Лучше перепроверьте информацию в письме, перейдя на сайт компании, от имени которой пришло письмо. А если это акция, то информация о ней будет как на сайте, так и мобильном приложении", - рассказал эксперт.
Он порекомендовал не открывать вложенные файлы, если нет уверенности в их чистоте.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Юрист объяснил, почему нельзя говорить с мошенниками из любопытства
18 августа 2024, 02:17
 
ОбществоТехнологииНовый годРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала