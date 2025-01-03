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Малайская медведица из Московского зоопарка познакомилась с посетителями - РИА Новости, 03.01.2025
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21:33 03.01.2025 (обновлено: 22:25 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/medveditsa-1992444204.html
Малайская медведица из Московского зоопарка познакомилась с посетителями
Малайская медведица из Московского зоопарка познакомилась с посетителями - РИА Новости, 03.01.2025
Малайская медведица из Московского зоопарка познакомилась с посетителями
Малайская медведица Маша из Московского зоопарка впервые познакомилась с посетителями в рамках специальной акции,, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T21:33:00+03:00
2025-01-03T22:25:00+03:00
хорошие новости
малайзия
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Малайская медведица Маша из Московского зоопарка впервые познакомилась с посетителями в рамках специальной акции,, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "Сегодня прошел первый день наших мероприятий по предварительному знакомству посетителей с Машей. В павильон к самке малайского медведя пришло много гостей. &lt;...&gt; Во время визита гостей самка малайского медведя была спокойна, играла с зоологами, но при этом поглядывала по сторонам и изучала обстановку вокруг. После ухода последней группы посетителей малышка устала, так как повышенное внимание было для нее непривычным", — говорится в публикации. Уточняется, что зоологи понаблюдают за поведением, сном и аппетитом медведицы и, возможно, скорректируют график ее посещения. "Стоит отметить, что процедура приучения медвежонка к визитам посетителей — важный этап для ее адаптации. Мы постарались сделать этот процесс максимально камерным, чтобы не подвергать малышку дополнительному стрессу. Также это необычный опыт и для наших посетителей, возможность увидеть "кухню" зоопарка, которая обычно доступна лишь сотрудникам", — пояснили в учреждении. Ранее зоопарк сообщал, что его посетители смогут с 3 по 9 января на десять минут, с 14.00 до 15.30, зайти в павильон, где сейчас живет краснокнижная малайская медведица Маша. Увидеть ее сможет каждый, кто пройдет предварительную регистрацию на сайте зоосада и принесет плюшевого медведя от 70 сантиметров в длину. Необязательно приносить новые игрушки, главное — мягкие, их примут волонтеры на входе в павильон к солнечным медведям, они все пройдут специальную обработку. Полугодовалую самку малайского медведя привезли из Малайзии в Московский зоопарк в конце октября в рамках природоохранной программы.
https://ria.ru/20240918/moskvarium-1973460505.html
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малайзия, московский зоопарк
Хорошие новости, Малайзия, Московский зоопарк
Малайская медведица из Московского зоопарка познакомилась с посетителями

Малайская медведица из Московского зоопарка впервые познакомилась с посетителями

© Московский зоопарк/TelegramМалайская медведица, поселившаяся в Московском зоопарке
Малайская медведица, поселившаяся в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© Московский зоопарк/Telegram
Малайская медведица, поселившаяся в Московском зоопарке . Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Малайская медведица Маша из Московского зоопарка впервые познакомилась с посетителями в рамках специальной акции,, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
«
"Сегодня прошел первый день наших мероприятий по предварительному знакомству посетителей с Машей. В павильон к самке малайского медведя пришло много гостей. <...> Во время визита гостей самка малайского медведя была спокойна, играла с зоологами, но при этом поглядывала по сторонам и изучала обстановку вокруг. После ухода последней группы посетителей малышка устала, так как повышенное внимание было для нее непривычным", — говорится в публикации.
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Уточняется, что зоологи понаблюдают за поведением, сном и аппетитом медведицы и, возможно, скорректируют график ее посещения.
"Стоит отметить, что процедура приучения медвежонка к визитам посетителей — важный этап для ее адаптации. Мы постарались сделать этот процесс максимально камерным, чтобы не подвергать малышку дополнительному стрессу. Также это необычный опыт и для наших посетителей, возможность увидеть "кухню" зоопарка, которая обычно доступна лишь сотрудникам", — пояснили в учреждении.
Ранее зоопарк сообщал, что его посетители смогут с 3 по 9 января на десять минут, с 14.00 до 15.30, зайти в павильон, где сейчас живет краснокнижная малайская медведица Маша. Увидеть ее сможет каждый, кто пройдет предварительную регистрацию на сайте зоосада и принесет плюшевого медведя от 70 сантиметров в длину. Необязательно приносить новые игрушки, главное — мягкие, их примут волонтеры на входе в павильон к солнечным медведям, они все пройдут специальную обработку.
Полугодовалую самку малайского медведя привезли из Малайзии в Московский зоопарк в конце октября в рамках природоохранной программы.
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