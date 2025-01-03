https://ria.ru/20250103/medveditsa-1992444204.html

Малайская медведица из Московского зоопарка познакомилась с посетителями

Малайская медведица из Московского зоопарка познакомилась с посетителями - РИА Новости, 03.01.2025

Малайская медведица из Московского зоопарка познакомилась с посетителями

Малайская медведица Маша из Московского зоопарка впервые познакомилась с посетителями в рамках специальной акции,, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T21:33:00+03:00

2025-01-03T21:33:00+03:00

2025-01-03T22:25:00+03:00

хорошие новости

малайзия

московский зоопарк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987158420_0:13:1196:686_1920x0_80_0_0_fcc22ceceacf2506573a9b62c9366cee.jpg

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Малайская медведица Маша из Московского зоопарка впервые познакомилась с посетителями в рамках специальной акции,, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "Сегодня прошел первый день наших мероприятий по предварительному знакомству посетителей с Машей. В павильон к самке малайского медведя пришло много гостей. <...> Во время визита гостей самка малайского медведя была спокойна, играла с зоологами, но при этом поглядывала по сторонам и изучала обстановку вокруг. После ухода последней группы посетителей малышка устала, так как повышенное внимание было для нее непривычным", — говорится в публикации. Уточняется, что зоологи понаблюдают за поведением, сном и аппетитом медведицы и, возможно, скорректируют график ее посещения. "Стоит отметить, что процедура приучения медвежонка к визитам посетителей — важный этап для ее адаптации. Мы постарались сделать этот процесс максимально камерным, чтобы не подвергать малышку дополнительному стрессу. Также это необычный опыт и для наших посетителей, возможность увидеть "кухню" зоопарка, которая обычно доступна лишь сотрудникам", — пояснили в учреждении. Ранее зоопарк сообщал, что его посетители смогут с 3 по 9 января на десять минут, с 14.00 до 15.30, зайти в павильон, где сейчас живет краснокнижная малайская медведица Маша. Увидеть ее сможет каждый, кто пройдет предварительную регистрацию на сайте зоосада и принесет плюшевого медведя от 70 сантиметров в длину. Необязательно приносить новые игрушки, главное — мягкие, их примут волонтеры на входе в павильон к солнечным медведям, они все пройдут специальную обработку. Полугодовалую самку малайского медведя привезли из Малайзии в Московский зоопарк в конце октября в рамках природоохранной программы.

https://ria.ru/20240918/moskvarium-1973460505.html

https://ria.ru/20240920/kot-1973807745.html

малайзия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

малайзия, московский зоопарк