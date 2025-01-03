https://ria.ru/20250103/mazut-1992408267.html

В Крыму произошел выброс мелкой фракции мазута на береговую линию

В Крыму произошел выброс мелкой фракции мазута на береговую линию - РИА Новости, 03.01.2025

В Крыму произошел выброс мелкой фракции мазута на береговую линию

Из-за непогоды произошел выброс мелкой фракции мазута на береговую линию в Крыму от Яковенково до заповедника "Опук", загрязнено 18 километров побережья,... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T14:09:00+03:00

2025-01-03T14:09:00+03:00

2025-01-03T14:26:00+03:00

крушение двух танкеров в керченском проливе

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ленинский район

республика крым

происшествия

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Из-за непогоды произошел выброс мелкой фракции мазута на береговую линию в Крыму от Яковенково до заповедника "Опук", загрязнено 18 километров побережья, сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале."В Крыму ликвидируют загрязнения прибрежной территории в Ленинском районе. Из-за неблагоприятных погодных условий, сильного ветра, прибрежной волны произошел выброс мелкой фракции мазута на береговую линию от села Яковенково до особо охраняемой природной территории заповедник "Опук". Незначительные загрязнения наблюдаются по протяженности береговой линии. Всего загрязнено – 18 километров побережья", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего привлекается более 100 человек спасателей и 12 единиц техники.

https://ria.ru/20250103/ptitsy-1992386335.html

ленинский район

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крушение двух танкеров в керченском проливе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинский район, республика крым, происшествия