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В Крыму произошел выброс мелкой фракции мазута на береговую линию - РИА Новости, 03.01.2025
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14:09 03.01.2025 (обновлено: 14:26 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/mazut-1992408267.html
В Крыму произошел выброс мелкой фракции мазута на береговую линию
В Крыму произошел выброс мелкой фракции мазута на береговую линию - РИА Новости, 03.01.2025
В Крыму произошел выброс мелкой фракции мазута на береговую линию
Из-за непогоды произошел выброс мелкой фракции мазута на береговую линию в Крыму от Яковенково до заповедника "Опук", загрязнено 18 километров побережья,... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T14:09:00+03:00
2025-01-03T14:26:00+03:00
крушение двух танкеров в керченском проливе
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ленинский район
республика крым
происшествия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Из-за непогоды произошел выброс мелкой фракции мазута на береговую линию в Крыму от Яковенково до заповедника "Опук", загрязнено 18 километров побережья, сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале."В Крыму ликвидируют загрязнения прибрежной территории в Ленинском районе. Из-за неблагоприятных погодных условий, сильного ветра, прибрежной волны произошел выброс мелкой фракции мазута на береговую линию от села Яковенково до особо охраняемой природной территории заповедник "Опук". Незначительные загрязнения наблюдаются по протяженности береговой линии. Всего загрязнено – 18 километров побережья", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего привлекается более 100 человек спасателей и 12 единиц техники.
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ленинский район
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крушение двух танкеров в керченском проливе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинский район, республика крым, происшествия
Крушение двух танкеров в Керченском проливе, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ленинский район, Республика Крым, Происшествия
В Крыму произошел выброс мелкой фракции мазута на береговую линию

В Крыму из-за непогоды произошел выброс мелкой фракции мазута на береговую линию

© МЧС России/TelegramЛиквидация последствий выброса мелкой фракции мазута на береговую линию в Крыму от Яковенково до заповедника "Опук"
Ликвидация последствий выброса мелкой фракции мазута на береговую линию в Крыму от Яковенково до заповедника Опук - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© МЧС России/Telegram
Ликвидация последствий выброса мелкой фракции мазута на береговую линию в Крыму от Яковенково до заповедника "Опук"
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Из-за непогоды произошел выброс мелкой фракции мазута на береговую линию в Крыму от Яковенково до заповедника "Опук", загрязнено 18 километров побережья, сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.
"В Крыму ликвидируют загрязнения прибрежной территории в Ленинском районе. Из-за неблагоприятных погодных условий, сильного ветра, прибрежной волны произошел выброс мелкой фракции мазута на береговую линию от села Яковенково до особо охраняемой природной территории заповедник "Опук". Незначительные загрязнения наблюдаются по протяженности береговой линии. Всего загрязнено – 18 километров побережья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего привлекается более 100 человек спасателей и 12 единиц техники.
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Крушение двух танкеров в Керченском проливеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ленинский районРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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