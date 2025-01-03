https://ria.ru/20250103/liksutov-1991906087.html

Ликсутов: два офисных центра появились в Москве по городской программе

Ликсутов: два офисных центра появились в Москве по городской программе - РИА Новости, 03.01.2025

Ликсутов: два офисных центра появились в Москве по городской программе

За четыре года благодаря поддержке городских властей инвесторы профинансировали 25 объектов, это помогло создать свыше 22 тысяч рабочих мест, более 1,6 тысячи... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T10:00:00+03:00

2025-01-03T10:00:00+03:00

2025-01-03T10:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. За четыре года благодаря поддержке городских властей инвесторы профинансировали 25 объектов, это помогло создать свыше 22 тысяч рабочих мест, более 1,6 тысячи из них обеспечено в недавно открывшихся бизнес-центрах в Щукино и Ростокино, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.По его словам, программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) реализуется с 2020 года в соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина."Всего при поддержке города с 2020 года в городе появилось 25 промышленных, деловых и социальных объектов, где уже создано более 22 тысяч новых рабочих мест для жителей столицы, более 1,6 тысячи из них обеспечено в недавно открывшихся бизнес-центрах в Щукино и Ростокино", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Так, 8-этажный офисный центр "Технопарк "Октябрьское поле", который расположен на ул. Ротмистрова, стал частью деловой инфраструктуры одноименного ЖК."Реализация проекта в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда позволит создать более шестисот новых рабочих мест для жителей Северо-Западного административного округа столицы. Бизнес-центр площадью порядка 12 тысяч квадратных метров станет новой точкой делового притяжения в районе Щукино и позволит местным жителям найти работу в шаговой доступности от дома", – заявил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, слова которого приводятся в сообщении.Договор о возведении торгово-офисного центра "Ботаника" на ул. Вильгельма Пика Москва подписала в 2020 году. На сегодняшний день здесь введено в эксплуатацию здание площадью около 90 тыс. кв. м., в котором работают более 4 тыс. человек. При этом свыше одной тысячи рабочих мест созданы благодаря поддержке городских властей.Директор по управлению проектами PIONEER Алексей Варламов отметил, что компания была первой, с кем городские власти подписали соглашение о создании рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца. Рядом со станцией московского метро "Ботанический сад" было построено 18-этажное офисное здание и четырехуровневая торговая галерея с атриумом и подземным паркингом. Он добавил, что помимо магазинов и большого фудхолла, здесь появятся фитнес и детский развлекательный центры. Новый торгово-офисный центр станет местом притяжения жителей близлежащих районов.В ДИПП напомнили, что с 2020 года программа стимулирования создания МПТ охватила почти все районы столицы. Власти города заключили свыше 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство более шести миллионов квадратных метров недвижимости. Это новые промпредприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Благодаря программе будет трудоустроено свыше 290 тысяч человек. На развитие городской инфраструктуры привлекут более двух триллионов рублей.Ранее Ликсутов сообщал, что четыре промышленных предприятия, выпускающих лифты, одежду, автомобильные компоненты и мебель построили в Москве благодаря масштабным инвестиционным проектам.

https://ria.ru/20241228/promyshlenniki-1991865231.html

https://ria.ru/20241228/liksutov-1991836341.html

https://ria.ru/20241227/liksutov-1991665998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса