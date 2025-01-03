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"Правили славянами". В России найдены следы исчезнувшего народа

"Правили славянами". В России найдены следы исчезнувшего народа - РИА Новости, 03.01.2025

"Правили славянами". В России найдены следы исчезнувшего народа

В "темные века" на территории Центральной России действовала мощная держава, которая конкурировала с крупнейшими империями того времени. Значительная часть ее... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T08:00:00+03:00

2025-01-03T08:00:00+03:00

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наука

поволжье

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Захар Андреев. В "темные века" на территории Центральной России действовала мощная держава, которая конкурировала с крупнейшими империями того времени. Значительная часть ее населения — славяне. Их роль в этом государстве и дальнейшая судьба — предмет горячих споров в научной среде. Громкая находка, сделанная в прошлом году, дает важные подсказки и одновременно добавляет много новых вопросов.НащупалиДеревня Гора Услань — примерно в 17 километрах к югу от областного центра по прямой. Одноименная возвышенность покрыта густым лесом: здесь расположен заповедник "Тульские засеки". Он получил название от линии оборонительных заграждений — специально организованная лесная чаща защищала от набегов крымских татар. Теперь "живая крепостная стена" стала труднопроходимым препятствием для археологов, которые ищут следы событий, произошедших задолго до появления Древней Руси. Ранее с помощью лидара — лазерного локатора — здесь обнаружили валы древнего поселения. Раскопки обещали много интересного, но мешали заросли. О том, чтобы пригнать специальную технику, нечего было и думать: сюда даже просто пройти сложно. Сотрудники музея-заповедника "Куликово поле" нашли выход.Применили методику поисковиков, которые исследуют места сражений Великой Отечественной: выстроившись в цепь, прочесывали местность с помощью металлических щупов — протыкали лесную почву. В какой-то момент стержень уперся во что-то твердое. Археологи не верили своему счастью.Мультикультурализм VIII векаВ слоях, относящихся к VIII столетию, обнаружили сооружения из крупных камней. Сначала подумали, что это печка-каменка. Известно, что такие делали славяне, поселившиеся в этих местах. Но версию быстро отмели: насыпь оказалась слишком большой. Рядом нашли еще две, перед одной — установленная горизонтально каменная плита (проверили строительным уровнем — выверка идеальная). Вокруг — сосуды, а под камнями кострище, в котором лежали немногочисленные элементы экипировки. Никаких человеческих останков не было.По мере изучения объекта исследователи поняли, что перед ними — результаты раннесредневекового ритуала, который можно восстановить. Причем в подробностях.Выяснилось, что в те времена на горе Услань размещалось некое воинское формирование. Его участники совершали поминальный обряд — видимо, по боевым товарищам, погибшим где-то далеко отсюда. Жертвенных животных — судя по костям, свиней и куропаток — забили на той самой плоской плите. Справили тризну. Кушаньем были свиные голяшки, приготовленные на костре, и блюдо наподобие студня. Когда огонь прогорел, на остывшие угли положили предметы, которые могли принадлежать погибшим воинам. Затем завалили место ритуала камнями. Весь комплекс дошел до нас в нетронутом, неразграбленном виде.Как отметил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" научный сотрудник отдела археологических исследований Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Александр Колоколов, подобных сооружений в славянских древностях нет. Зато есть похожие в степных — правда, в других регионах. А найденные предметы отражают культурное многообразие строителей памятника. Так, кувшин с ручкой характерен для кочевников-тюрков. Редкая поясная пряжка — для мордовских захоронений. Посуда для жертвенных угощений — типично славянская.Ничего подобного в этом регионе до сих пор не находили. Чтобы узнать, кому принадлежал ритуальный комплекс, ученые позвали на помощь коллег с берегов Волги.Славяне на ВолгеКак сообщил доцент кафедры российской истории Самарского университета Дмитрий Сташенков, который не участвовал в исследовании тульских археологов, похожие комплексы находят и в Поволжье. Правда, они, очевидно, погребальные, а не поминальные, то есть содержат останки умерших, чьи тела кремировали. Сташенков считает, что комплексы созданы "воинским контингентом, охранявшим северные рубежи Хазарского каганата". При этом характер отношений между славянами и хазарами на берегах великой реки был вполне определенным.Для начала небольшой исторический экскурс. В свое время самарский археолог Галина Матвеева совершила в некотором смысле научный переворот: надежно связала именьковскую культуру, памятники которой находят в Ульяновской, Самарской областях и в Татарстане, со славянами. В пользу этого, среди прочего, говорил характер погребений, керамика. Известно, что представители этой культуры, как и славяне, занимались подсечно-огневым земледелием.Памятники именьковцев в Поволжье фиксируются с IV века, однако с середины VII столетия они по неизвестной причине исчезают. Возникает хронологический разрыв. Примерно в начале VIII-го, когда регион активно осваивался Хазарским каганатом, здесь появляются новые примечательные объекты.“На Самарской Луке есть целая серия курганных могильников - так называемые памятники новинковского типа, - рассказывает Сташенков. - В захоронениях - набор вооружений и экипировки профессиональных воинов, всадников: удила, кавалерийские пики с бронебойными наконечниками, лук и стрелы, а также весьма представительный набор клинкового оружия - палаши и одни из первых в Восточной Европе сабель”.Антропологически эти люди разные: есть и европеоиды, и монголоиды, и смешанные типы. То есть, они не могли быть единой этнокультурной группой. Тогда встает вопрос: как группа профессиональных воинов может оказаться на Средней Волге и почему у них такой разнообразный состав? Самое убедительное объяснение: эта группа воинов занимается поддержанием порядка на этих территориях, охраной государственных границ.“Единственным государственным образованием в то время и в том месте был Хазарский каганат. Но если сюда присылают воинов, то для их обслуживания нужны земледельцы, ремесленники, которые сами не несут воинских обязанностей. К этому моменту на Средней Волге такого населения нет. Ему нужно было откуда-то взяться. Как раз в VIII веке здесь появляется культура со славянскими признаками: например, характерными для них полуземлянками с печами-каменками”, - продолжает ученый.Из летописей известно, что славяне были данниками хазар. Возможно, даннические отношения могли выражаться и в перемещении земледельцев на нужную хазарской администрации территорию. То есть хазарская администрация целенаправленно заселяла осваиваемые территории славянскими земледельцами, которые кормили воинов-тюрков. С теми же целями, отмечает ученый, на реки Дон и Воронеж хазары переселяли аланов. Не исключено, под Тулой был похожий случай. Это объяснило бы культурную эклектичность находок.Впрочем, не всем ученым нравится идея о том, что славян пригнали в эти края насильно."Просто эти процессы сами по себе хронологически совпали. Появляется новое могучее государство со стороны степи, и появляется очень сильный новый компонент в лесной и лесостепной зоне — славяне. Они встретились и дальше начали взаимодействовать. Понятно, что мощное государство хазар, хорошо организованное, и общины славян — это разные весовые категории. Кто кому подчинился, вопросов не возникает. Но процесс не был простым", — высказал мнение ученый секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов.Наука, антинаука и политикаХазарский каганат — одно из самых загадочных государств в истории. Просуществовал он с VII по X век. В период расцвета занимал обширные территории от Закавказья до нынешней Казани, от Центральной Украины до Аральского моря. Конкурировал с Византией и Арабским халифатом — самыми могущественными империями того времени. Чтобы быть с ними на равных, но при этом сохранять независимость, хазарская элита приняла третью религию — иудаизм.Роль в судьбе славян оценивается по-разному. Из арабских источников, а также из более поздних русских летописей известно, что славяне платили кагану дань. Сам хазарский "царь Иосиф, сын Аарона" в знаменитой переписке с евреями Кордовского халифата перечисляет среди подчиненных ему народов племена, которые ряд исследователей интерпретирует как славянские: "вентит", "север", "славиун".Есть мнение, что держава, основанная кочевниками, не только угнетала подданных-земледельцев, но и обеспечила им безопасность и спокойствие. За сотни лет под властью хазарских беков славяне окрепли, накопили материальные блага, что в конечном счете помогло созданию Древнерусского государства.Как бы то ни было, "темные века" на то и темные, что разобраться в тех событиях непросто. Археологические данные скупы, письменные же и вовсе могут, по выражению Воронцова, уместиться на одну страницу. А представления обывателей о хазарах базируются или на художественных произведениях (прежде всего речь о "Хазарском словаре" Милорада Павича), или на псевдонаучных домыслах (здесь большой вклад внес Лев Гумилев).Научной же работе мешает политический фактор: так, казанский археолог Петр Старостин долгое время не мог писать о древних славянах на Волге, поскольку эта версия не нравилась руководству Татарской АССР — там хотели видеть в именьковцах тюрков. И сегодня результаты научных исследований о делах давно минувших дней нередко вызывают острую реакцию.Тем не менее работа продолжается. По словам сотрудников музея-заповедника "Куликово поле", найденные объекты — не единственные на горе Услань. Возможно, будущие находки позволят разрешить часть споров — или спровоцируют новые. В любом случае будет интересно.

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поволжье, самарская область, милорад павич, самарский университет