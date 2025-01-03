https://ria.ru/20250103/gorlovka-1992377420.html

В Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ

В Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025

В Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ

Мирный житель Горловки пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T09:18:00+03:00

2025-01-03T09:18:00+03:00

2025-01-03T09:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

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иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 янв — РИА Новости. Мирный житель Горловки пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале."В результате обстрела жилого массива "Комсомолец" со стороны украинских нацистов ранен мирный горловчанин", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия