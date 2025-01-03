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В Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:18 03.01.2025 (обновлено: 09:43 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/gorlovka-1992377420.html
В Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ
В Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025
В Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ
Мирный житель Горловки пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T09:18:00+03:00
2025-01-03T09:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 янв — РИА Новости. Мирный житель Горловки пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале."В результате обстрела жилого массива "Комсомолец" со стороны украинских нацистов ранен мирный горловчанин", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ

Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

© Фото : Приходько РИК/TelegramСуббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО в Горловке
Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО в Горловке - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 янв — РИА Новости. Мирный житель Горловки пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате обстрела жилого массива "Комсомолец" со стороны украинских нацистов ранен мирный горловчанин", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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