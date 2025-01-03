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В Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ
В Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025
В Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ
Мирный житель Горловки пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T09:18:00+03:00
2025-01-03T09:18:00+03:00
2025-01-03T09:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецк
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иван приходько
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происшествия
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ДОНЕЦК, 3 янв — РИА Новости. Мирный житель Горловки пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале."В результате обстрела жилого массива "Комсомолец" со стороны украинских нацистов ранен мирный горловчанин", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель