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Заключенный во Франции взял заложников, пишут СМИ
Заключенный во Франции взял заложников, пишут СМИ - РИА Новости, 03.01.2025
Заключенный во Франции взял заложников, пишут СМИ
Заключенный в тюрьме города Арль на юге Франции, вооруженный холодным оружием, взял в заложники по меньшей мере трех медработников и тюремного надзирателя,... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T15:02:00+03:00
2025-01-03T15:02:00+03:00
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ПАРИЖ, 3 янв - РИА Новости. Заключенный в тюрьме города Арль на юге Франции, вооруженный холодным оружием, взял в заложники по меньшей мере трех медработников и тюремного надзирателя, сообщает местное издание Provence со ссылкой на свою информацию.При этом источники в полиции и пенитенциарных органах сообщили агентству Франс Пресс, что мужчина захватил в заложники четырех представителей медперсонала и одного надзирателя. По словам собеседников агентства, у заключенного наблюдаются проблемы с "психикой"."Как сообщается, заключенный держит в заложниках трех медицинских работников и одного тюремного надзирателя, угрожая применить самодельное холодное оружие", - пишет Provence.Согласно изданию, задействован спецназ Raid.
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в мире, франция
Заключенный во Франции взял заложников, пишут СМИ
Provence: заключенный в городе Арль во Франции взял в заложники медработников