https://ria.ru/20250103/frantsiya-1992412827.html

Заключенный во Франции взял заложников, пишут СМИ

Заключенный во Франции взял заложников, пишут СМИ - РИА Новости, 03.01.2025

Заключенный во Франции взял заложников, пишут СМИ

Заключенный в тюрьме города Арль на юге Франции, вооруженный холодным оружием, взял в заложники по меньшей мере трех медработников и тюремного надзирателя,... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T15:02:00+03:00

2025-01-03T15:02:00+03:00

2025-01-03T15:22:00+03:00

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ПАРИЖ, 3 янв - РИА Новости. Заключенный в тюрьме города Арль на юге Франции, вооруженный холодным оружием, взял в заложники по меньшей мере трех медработников и тюремного надзирателя, сообщает местное издание Provence со ссылкой на свою информацию.При этом источники в полиции и пенитенциарных органах сообщили агентству Франс Пресс, что мужчина захватил в заложники четырех представителей медперсонала и одного надзирателя. По словам собеседников агентства, у заключенного наблюдаются проблемы с "психикой"."Как сообщается, заключенный держит в заложниках трех медицинских работников и одного тюремного надзирателя, угрожая применить самодельное холодное оружие", - пишет Provence.Согласно изданию, задействован спецназ Raid.

https://ria.ru/20241222/nachalnik-1990711826.html

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