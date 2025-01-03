Рейтинг@Mail.ru
Заключенный во Франции взял заложников, пишут СМИ - РИА Новости, 03.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 03.01.2025 (обновлено: 15:22 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/frantsiya-1992412827.html
Заключенный во Франции взял заложников, пишут СМИ
Заключенный во Франции взял заложников, пишут СМИ - РИА Новости, 03.01.2025
Заключенный во Франции взял заложников, пишут СМИ
Заключенный в тюрьме города Арль на юге Франции, вооруженный холодным оружием, взял в заложники по меньшей мере трех медработников и тюремного надзирателя,... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T15:02:00+03:00
2025-01-03T15:22:00+03:00
в мире
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151461/60/1514616009_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_0f1d4e55516236ef7b774d149c684c4e.jpg
ПАРИЖ, 3 янв - РИА Новости. Заключенный в тюрьме города Арль на юге Франции, вооруженный холодным оружием, взял в заложники по меньшей мере трех медработников и тюремного надзирателя, сообщает местное издание Provence со ссылкой на свою информацию.При этом источники в полиции и пенитенциарных органах сообщили агентству Франс Пресс, что мужчина захватил в заложники четырех представителей медперсонала и одного надзирателя. По словам собеседников агентства, у заключенного наблюдаются проблемы с "психикой"."Как сообщается, заключенный держит в заложниках трех медицинских работников и одного тюремного надзирателя, угрожая применить самодельное холодное оружие", - пишет Provence.Согласно изданию, задействован спецназ Raid.
https://ria.ru/20241222/nachalnik-1990711826.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151461/60/1514616009_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_f3f0a9bb9f253cfba47236b62e0e8812.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция
В мире, Франция
Заключенный во Франции взял заложников, пишут СМИ

Provence: заключенный в городе Арль во Франции взял в заложники медработников

© РИА Новости / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкЗаключенный в колонии
Заключенный в колонии - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Заключенный в колонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 3 янв - РИА Новости. Заключенный в тюрьме города Арль на юге Франции, вооруженный холодным оружием, взял в заложники по меньшей мере трех медработников и тюремного надзирателя, сообщает местное издание Provence со ссылкой на свою информацию.
При этом источники в полиции и пенитенциарных органах сообщили агентству Франс Пресс, что мужчина захватил в заложники четырех представителей медперсонала и одного надзирателя. По словам собеседников агентства, у заключенного наблюдаются проблемы с "психикой".
"Как сообщается, заключенный держит в заложниках трех медицинских работников и одного тюремного надзирателя, угрожая применить самодельное холодное оружие", - пишет Provence.
Согласно изданию, задействован спецназ Raid.
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Начальник ИК-19, где происходил захват заложников, ушел в отставку
22 декабря 2024, 15:59
 
В миреФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала