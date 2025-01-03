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Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ за неделю
Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ за неделю - РИА Новости, 03.01.2025
Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ за неделю
Силами ЧФ за неделю уничтожены 11 безэкипажных катеров, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T12:12:00+03:00
2025-01-03T12:12:00+03:00
2025-01-03T12:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Силами ЧФ за неделю уничтожены 11 безэкипажных катеров, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Силами Черноморского флота уничтожены 11 безэкипажных катеров", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ за неделю
Минобороны: Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ за неделю