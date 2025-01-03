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Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ за неделю - РИА Новости, 03.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 03.01.2025 (обновлено: 12:38 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/flot-1992394967.html
Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ за неделю
Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ за неделю - РИА Новости, 03.01.2025
Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ за неделю
Силами ЧФ за неделю уничтожены 11 безэкипажных катеров, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 03.01.2025
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специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Силами ЧФ за неделю уничтожены 11 безэкипажных катеров, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Силами Черноморского флота уничтожены 11 безэкипажных катеров", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ за неделю

Минобороны: Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ за неделю

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКорабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Корабли Черноморского флота. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Силами ЧФ за неделю уничтожены 11 безэкипажных катеров, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Силами Черноморского флота уничтожены 11 безэкипажных катеров", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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