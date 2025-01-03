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В ДТП с автобусом в Колумбии погибли 13 человек - РИА Новости, 03.01.2025
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21:47 03.01.2025
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В ДТП с автобусом в Колумбии погибли 13 человек
В ДТП с автобусом в Колумбии погибли 13 человек - РИА Новости, 03.01.2025
В ДТП с автобусом в Колумбии погибли 13 человек
Тринадцать человек погибли в результате ДТП с автобусом на юго-западе Колумбии, сообщила министр транспорта страны Мария Констанса Гарсия Аликастро. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T21:47:00+03:00
2025-01-03T21:47:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 янв - РИА Новости. Тринадцать человек погибли в результате ДТП с автобусом на юго-западе Колумбии, сообщила министр транспорта страны Мария Констанса Гарсия Аликастро. "Я глубоко сожалею о трагическом ДТП, произошедшем в муниципалитете Тангуа... На данный момент власти сообщили о 13 погибших, 28 раненых", - сообщила она. Раненые доставлены в больницы. Согласно видео, которое публикует Bluradio, автобус слетел с горной дороги и перевернулся.
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в мире, колумбия
В мире, Колумбия
В ДТП с автобусом в Колумбии погибли 13 человек

Аликастро: в ДТП с автобусом на юго-западе Колумбии погибли 13 человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 янв - РИА Новости. Тринадцать человек погибли в результате ДТП с автобусом на юго-западе Колумбии, сообщила министр транспорта страны Мария Констанса Гарсия Аликастро.
"Я глубоко сожалею о трагическом ДТП, произошедшем в муниципалитете Тангуа... На данный момент власти сообщили о 13 погибших, 28 раненых", - сообщила она.
Раненые доставлены в больницы.
Согласно видео, которое публикует Bluradio, автобус слетел с горной дороги и перевернулся.
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