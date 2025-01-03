https://ria.ru/20250103/dtp-1992444853.html
В ДТП с автобусом в Колумбии погибли 13 человек
В ДТП с автобусом в Колумбии погибли 13 человек - РИА Новости, 03.01.2025
В ДТП с автобусом в Колумбии погибли 13 человек
Тринадцать человек погибли в результате ДТП с автобусом на юго-западе Колумбии, сообщила министр транспорта страны Мария Констанса Гарсия Аликастро. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T21:47:00+03:00
2025-01-03T21:47:00+03:00
2025-01-03T21:47:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 янв - РИА Новости. Тринадцать человек погибли в результате ДТП с автобусом на юго-западе Колумбии, сообщила министр транспорта страны Мария Констанса Гарсия Аликастро. "Я глубоко сожалею о трагическом ДТП, произошедшем в муниципалитете Тангуа... На данный момент власти сообщили о 13 погибших, 28 раненых", - сообщила она. Раненые доставлены в больницы. Согласно видео, которое публикует Bluradio, автобус слетел с горной дороги и перевернулся.
https://ria.ru/20250103/avariya-1992436643.html
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в мире, колумбия
В ДТП с автобусом в Колумбии погибли 13 человек
Аликастро: в ДТП с автобусом на юго-западе Колумбии погибли 13 человек
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 янв - РИА Новости. Тринадцать человек погибли в результате ДТП с автобусом на юго-западе Колумбии, сообщила министр транспорта страны Мария Констанса Гарсия Аликастро.
"Я глубоко сожалею о трагическом ДТП, произошедшем в муниципалитете Тангуа... На данный момент власти сообщили о 13 погибших, 28 раненых", - сообщила она.
Раненые доставлены в больницы.
Согласно видео, которое публикует Bluradio, автобус слетел с горной дороги и перевернулся.