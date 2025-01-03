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В Тюменской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 03.01.2025
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09:50 03.01.2025 (обновлено: 12:03 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/dtp-1992382000.html
В Тюменской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
В Тюменской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 03.01.2025
В Тюменской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
Пять человек получили травмы в результате ДТП с рейсовым автобусом в Тюменской области, сообщила региональная Госавтоинспекция в Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T09:50:00+03:00
2025-01-03T12:03:00+03:00
происшествия
тюменская область
тюмень
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 янв — РИА Новости. Пять человек получили травмы в результате ДТП с рейсовым автобусом в Тюменской области, сообщила региональная Госавтоинспекция в Telegram-канале. По данным ведомства, авария произошла сегодня утром на 15-м километре автодороги Тюмень — Салаирка — граница Свердловской области. На затяжном повороте автобус зацепил снежный вал, после чего съехал в кювет и перевернулся на бок. "В автобусе ехали водитель и четыре пассажира, все травмированы. Ранения получили двое мужчин-близнецов 53 лет, женщины 53 и 68 лет, а также 61-летний водитель автобуса. У всех пострадавших ушибы, у одной из женщин травма таза, у водителя — травма плеча", — говорится в публикации. Прокуратура Тюменского района проводит проверку.
https://ria.ru/20241230/dtp-1992075629.html
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происшествия, тюменская область, тюмень, свердловская область
Происшествия, Тюменская область, Тюмень, Свердловская область
В Тюменской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом

В Тюменской области пять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области/TelegramДТП с рейсовым автобусом в Тюменской области
ДТП с рейсовым автобусом в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области/Telegram
ДТП с рейсовым автобусом в Тюменской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 янв — РИА Новости. Пять человек получили травмы в результате ДТП с рейсовым автобусом в Тюменской области, сообщила региональная Госавтоинспекция в Telegram-канале.
По данным ведомства, авария произошла сегодня утром на 15-м километре автодороги Тюмень — Салаирка — граница Свердловской области. На затяжном повороте автобус зацепил снежный вал, после чего съехал в кювет и перевернулся на бок.
"В автобусе ехали водитель и четыре пассажира, все травмированы. Ранения получили двое мужчин-близнецов 53 лет, женщины 53 и 68 лет, а также 61-летний водитель автобуса. У всех пострадавших ушибы, у одной из женщин травма таза, у водителя — травма плеча", — говорится в публикации.
Прокуратура Тюменского района проводит проверку.
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