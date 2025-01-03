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Беженец из Часова Яра рассказал о польских наемниках в городе - РИА Новости, 03.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:06 03.01.2025 (обновлено: 19:23 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/chasov_yar-1992433534.html
Беженец из Часова Яра рассказал о польских наемниках в городе
Беженец из Часова Яра рассказал о польских наемниках в городе - РИА Новости, 03.01.2025
Беженец из Часова Яра рассказал о польских наемниках в городе
Польские наемники остаются в промышленном районе Часова Яра в ДНР, рассказал РИА Новости житель города Часов Яр Валерий Дорош. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T19:06:00+03:00
2025-01-03T19:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
часов яр
вооруженные силы украины
польша
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Польские наемники остаются в промышленном районе Часова Яра в ДНР, рассказал РИА Новости житель города Часов Яр Валерий Дорош. "Я думаю, они еще даже и не вышли, но там сейчас по большей части, скорее всего, поляки, и то они, скорее всего, на комбинате там сидят. Это 24-я ОМБр (ВСУ - ред.). Там одни наемники польские", - сказал собеседник агентства. С его слов, в часовоярских группах польские наемники постоянно публикуют посты с просьбой к киевскому режиму вывести наемников. "Говорят помогите нам выйти, выбраться, пишут точнее, пишут на бумажках, ну, пишут по-украински. А разговор, когда вот видео они, бывает, снимают, как их там на комбинате разбивают, и они разговаривают между собой на польском языке", - добавил Дорош. Так же он предоставил видео, на которых видны военнослужащие с украинскими отличительными знаками и звучит иностранная речь. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
https://ria.ru/20250101/naemniki-1992204703.html
https://ria.ru/20250102/chasovyar-1981337707.html
украина
донецкая народная республика
часов яр
польша
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60
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Житель Часова Яра: польские наемники остаются в промышленном районе города
Польские наемники остаются в промышленном районе Часова Яра, рассказал РИА Новости житель этого города Валерий Дорош.
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в мире, украина, донецкая народная республика, часов яр, вооруженные силы украины, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Польша
Беженец из Часова Яра рассказал о польских наемниках в городе

Польские наемники остаются в промышленном районе Часова Яра

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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Польские наемники остаются в промышленном районе Часова Яра в ДНР, рассказал РИА Новости житель города Часов Яр Валерий Дорош.
"Я думаю, они еще даже и не вышли, но там сейчас по большей части, скорее всего, поляки, и то они, скорее всего, на комбинате там сидят. Это 24-я ОМБр (ВСУ - ред.). Там одни наемники польские", - сказал собеседник агентства.
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С его слов, в часовоярских группах польские наемники постоянно публикуют посты с просьбой к киевскому режиму вывести наемников.
"Говорят помогите нам выйти, выбраться, пишут точнее, пишут на бумажках, ну, пишут по-украински. А разговор, когда вот видео они, бывает, снимают, как их там на комбинате разбивают, и они разговаривают между собой на польском языке", - добавил Дорош.
Так же он предоставил видео, на которых видны военнослужащие с украинскими отличительными знаками и звучит иностранная речь.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЧасов ЯрВооруженные силы УкраиныПольша
 
 
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