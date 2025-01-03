https://ria.ru/20250103/chasov_yar-1992433534.html

Беженец из Часова Яра рассказал о польских наемниках в городе

Беженец из Часова Яра рассказал о польских наемниках в городе - РИА Новости, 03.01.2025

Беженец из Часова Яра рассказал о польских наемниках в городе

Польские наемники остаются в промышленном районе Часова Яра в ДНР, рассказал РИА Новости житель города Часов Яр Валерий Дорош. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T19:06:00+03:00

2025-01-03T19:06:00+03:00

2025-01-03T19:23:00+03:00

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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Польские наемники остаются в промышленном районе Часова Яра в ДНР, рассказал РИА Новости житель города Часов Яр Валерий Дорош. "Я думаю, они еще даже и не вышли, но там сейчас по большей части, скорее всего, поляки, и то они, скорее всего, на комбинате там сидят. Это 24-я ОМБр (ВСУ - ред.). Там одни наемники польские", - сказал собеседник агентства. С его слов, в часовоярских группах польские наемники постоянно публикуют посты с просьбой к киевскому режиму вывести наемников. "Говорят помогите нам выйти, выбраться, пишут точнее, пишут на бумажках, ну, пишут по-украински. А разговор, когда вот видео они, бывает, снимают, как их там на комбинате разбивают, и они разговаривают между собой на польском языке", - добавил Дорош. Так же он предоставил видео, на которых видны военнослужащие с украинскими отличительными знаками и звучит иностранная речь. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.

https://ria.ru/20250101/naemniki-1992204703.html

https://ria.ru/20250102/chasovyar-1981337707.html

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Житель Часова Яра: польские наемники остаются в промышленном районе города Польские наемники остаются в промышленном районе Часова Яра, рассказал РИА Новости житель этого города Валерий Дорош. 2025-01-03T19:06 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, донецкая народная республика, часов яр, вооруженные силы украины, польша