https://ria.ru/20250103/bronetekhnika-1992408771.html

Бойцы "Запада" уничтожили бронетехнику ВСУ с помощью FPV-дрона

Бойцы "Запада" уничтожили бронетехнику ВСУ с помощью FPV-дрона - РИА Новости, 03.01.2025

Бойцы "Запада" уничтожили бронетехнику ВСУ с помощью FPV-дрона

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронированной техники ВСУ, на которых военнослужащие группировки "Запад" с помощью FPV-дронов уничтожили... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T14:18:00+03:00

2025-01-03T14:18:00+03:00

2025-01-03T14:18:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронированной техники ВСУ, на которых военнослужащие группировки "Запад" с помощью FPV-дронов уничтожили украинские танк и боевую машину пехоты. На видео показывается, как сначала дроном-камикадзе уничтожается танк, а затем - БМП ВСУ. "Операторами подразделения ударных беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Запад" была обнаружена бронетехника - боевая машина пехоты ВСУ, которая под прикрытием танка пыталась доставить личный состав штурмовой группы для контратаки утерянных позиций. Благодаря мастерству российских военнослужащих, украинские танк и БМП были уничтожены прямыми попаданиями FPV-дронов", - говорится в сообщении ведомства, сопровождающем видео.

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Уничтожение дронами танка и БМП ВСУ Военные группировки "Запад" ударом дронов уничтожили украинские танк и БМП, которые пытались доставить штурмовую группу для контратаки утерянных позиций. 2025-01-03T14:18 true PT0M18S

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Ольга Фомченкова

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