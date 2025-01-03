https://ria.ru/20250103/bezopasnost-1991884150.html

Родители должны обеспечить безопасность детей на дороге в новогодние дни

Родители должны обеспечить безопасность детей на дороге в новогодние дни - РИА Новости, 03.01.2025

Родители должны обеспечить безопасность детей на дороге в новогодние дни

В праздничные дни родителям необходимо усилить бдительность и быть предельно внимательными, если в салоне автомобилей находятся дети-пассажиры или в случае... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T09:00:00+03:00

2025-01-03T09:00:00+03:00

2025-01-03T09:00:00+03:00

россия

дороги

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В праздничные дни родителям необходимо усилить бдительность и быть предельно внимательными, если в салоне автомобилей находятся дети-пассажиры или в случае передвижения с несовершеннолетними пешком, призывает Госавтоинспекция МВД России.Период новогодних каникул обычно характеризуется резким увеличением количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, в том числе из-за отсутствия контроля со стороны взрослых.При перевозке детей-пассажиров в личном транспорте важно контролировать скоростной режим, обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства, напоминают в Госавтоинспекции. Крайне важно исключить резкие маневры на дороге и нарушения ПДД. В случае, если запланированы поездки на дальние расстояния, необходимо продумать маршрут и остановки заранее."Исключите саму возможность переутомления, продумав путь от начальной до конечной точек, а перед тем, как отправиться в дальнюю дорогу, проверьте состояние автомобиля, в частности, шин, тормозной системы, работу дворников, подстрахуйтесь и обеспечьте наличие омывающей жидкости для стекол про запас", — отметил замначальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Антон Белан.Перевозить ребенка на любое расстояние следует строго соблюдая все требования безопасности, применяя детские удерживающие устройства, соответствующие росту и весу ребенка и штатные ремни безопасности автомобиля.Госавтоинспекция рекомендует родителям строго контролировать и катание детей на санках, тюбингах и снегокатах, сноубординг и лыжи. Если ребенок участвует в подобных развлечениях, необходимо надеть на него защиту и обязательно шлем. Катание должно проходить в безопасных местах, без риска выезда на проезжую часть.Важно обеспечить ребенка световозвращающими элементами и контролировать их ношение. Использовать их следует для того, чтобы водитель, завидев пешехода, своевременно среагировал и предотвратил опасную ситуацию.Помимо этого, традиционно с конца декабря и до середины января сотрудники Госавтоинспекции повсеместно проводят пропагандистские и разъяснительные мероприятия. На них объясняют детям основные правила поведения на дороге, в ходе пеших экскурсий изучают безопасные маршруты к местам установки новогодних елок и культурно-развлекательным учреждениям, проводят "елки безопасности".Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".

https://ria.ru/20241228/gosavtoinspektsiya-1989770365.html

https://ria.ru/20241225/gosavtoinspektsiya-1989687604.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, дороги