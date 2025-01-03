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Родители должны обеспечить безопасность детей на дороге в новогодние дни - РИА Новости, 03.01.2025
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Родители должны обеспечить безопасность детей на дороге в новогодние дни
Родители должны обеспечить безопасность детей на дороге в новогодние дни - РИА Новости, 03.01.2025
Родители должны обеспечить безопасность детей на дороге в новогодние дни
В праздничные дни родителям необходимо усилить бдительность и быть предельно внимательными, если в салоне автомобилей находятся дети-пассажиры или в случае... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T09:00:00+03:00
2025-01-03T09:00:00+03:00
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дороги
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В праздничные дни родителям необходимо усилить бдительность и быть предельно внимательными, если в салоне автомобилей находятся дети-пассажиры или в случае передвижения с несовершеннолетними пешком, призывает Госавтоинспекция МВД России.Период новогодних каникул обычно характеризуется резким увеличением количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, в том числе из-за отсутствия контроля со стороны взрослых.При перевозке детей-пассажиров в личном транспорте важно контролировать скоростной режим, обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства, напоминают в Госавтоинспекции. Крайне важно исключить резкие маневры на дороге и нарушения ПДД. В случае, если запланированы поездки на дальние расстояния, необходимо продумать маршрут и остановки заранее."Исключите саму возможность переутомления, продумав путь от начальной до конечной точек, а перед тем, как отправиться в дальнюю дорогу, проверьте состояние автомобиля, в частности, шин, тормозной системы, работу дворников, подстрахуйтесь и обеспечьте наличие омывающей жидкости для стекол про запас", — отметил замначальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Антон Белан.Перевозить ребенка на любое расстояние следует строго соблюдая все требования безопасности, применяя детские удерживающие устройства, соответствующие росту и весу ребенка и штатные ремни безопасности автомобиля.Госавтоинспекция рекомендует родителям строго контролировать и катание детей на санках, тюбингах и снегокатах, сноубординг и лыжи. Если ребенок участвует в подобных развлечениях, необходимо надеть на него защиту и обязательно шлем. Катание должно проходить в безопасных местах, без риска выезда на проезжую часть.Важно обеспечить ребенка световозвращающими элементами и контролировать их ношение. Использовать их следует для того, чтобы водитель, завидев пешехода, своевременно среагировал и предотвратил опасную ситуацию.Помимо этого, традиционно с конца декабря и до середины января сотрудники Госавтоинспекции повсеместно проводят пропагандистские и разъяснительные мероприятия. На них объясняют детям основные правила поведения на дороге, в ходе пеших экскурсий изучают безопасные маршруты к местам установки новогодних елок и культурно-развлекательным учреждениям, проводят "елки безопасности".Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
https://ria.ru/20241228/gosavtoinspektsiya-1989770365.html
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россия, дороги
Россия, Дороги

Родители должны обеспечить безопасность детей на дороге в новогодние дни

© Фото предоставлено Госавоинспекцией МВД РоссииСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© Фото предоставлено Госавоинспекцией МВД России
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В праздничные дни родителям необходимо усилить бдительность и быть предельно внимательными, если в салоне автомобилей находятся дети-пассажиры или в случае передвижения с несовершеннолетними пешком, призывает Госавтоинспекция МВД России.
Период новогодних каникул обычно характеризуется резким увеличением количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, в том числе из-за отсутствия контроля со стороны взрослых.
Госавтоинспекция призвала водителей учитывать зимние условия в поездках - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Госавтоинспекция призвала водителей учитывать зимние условия в поездках
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При перевозке детей-пассажиров в личном транспорте важно контролировать скоростной режим, обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства, напоминают в Госавтоинспекции. Крайне важно исключить резкие маневры на дороге и нарушения ПДД. В случае, если запланированы поездки на дальние расстояния, необходимо продумать маршрут и остановки заранее.
"Исключите саму возможность переутомления, продумав путь от начальной до конечной точек, а перед тем, как отправиться в дальнюю дорогу, проверьте состояние автомобиля, в частности, шин, тормозной системы, работу дворников, подстрахуйтесь и обеспечьте наличие омывающей жидкости для стекол про запас", — отметил замначальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Антон Белан.
Перевозить ребенка на любое расстояние следует строго соблюдая все требования безопасности, применяя детские удерживающие устройства, соответствующие росту и весу ребенка и штатные ремни безопасности автомобиля.
Госавтоинспекция рекомендует родителям строго контролировать и катание детей на санках, тюбингах и снегокатах, сноубординг и лыжи. Если ребенок участвует в подобных развлечениях, необходимо надеть на него защиту и обязательно шлем. Катание должно проходить в безопасных местах, без риска выезда на проезжую часть.
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Помимо этого, традиционно с конца декабря и до середины января сотрудники Госавтоинспекции повсеместно проводят пропагандистские и разъяснительные мероприятия. На них объясняют детям основные правила поведения на дороге, в ходе пеших экскурсий изучают безопасные маршруты к местам установки новогодних елок и культурно-развлекательным учреждениям, проводят "елки безопасности".
Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
 
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