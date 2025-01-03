https://ria.ru/20250103/bayden-1992366449.html

Американский адвокат обвинил Байдена в бесстыдстве

Американский адвокат обвинил Байдена в бесстыдстве - РИА Новости, 03.01.2025

Американский адвокат обвинил Байдена в бесстыдстве

Президент США Джо Байден, который помиловал своего сына Хантера, нарушив собственное обещание, солгал своему народу, а такое поведение "бесстыдно", сказал РИА... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T05:02:00+03:00

2025-01-03T05:02:00+03:00

2025-01-03T05:35:00+03:00

в мире

сша

джо байден

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НЬЮ-ЙОРК, 3 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден, который помиловал своего сына Хантера, нарушив собственное обещание, солгал своему народу, а такое поведение "бесстыдно", сказал РИА Новости известный американский адвокат Томас Кеннифф. Байден ранее в декабре подписал указ о помиловании своего сына, заявив, что убежден в несправедливости преследования Хантера. При этом ранее американский лидер неоднократно заявлял, что помиловать сына не будет. "Я думаю, что самое оскорбительное в этом - так это то, что вы (Байден - ред.) проводили (предвыборную - ред.) кампанию, и вы неоднократно говорили, что не собираетесь этого делать, а затем сделали. Вы, по сути, лгали американскому народу", - сказал Кеннифф. Адвокат отметил при этом, что "все мы" можем понять решение Байдена как отца. "Но годами, месяцами лгать и говорить, что вы не собираетесь этого делать, а затем делать - это было самым оскорбительным", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250102/tramp-1992349509.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, джо байден