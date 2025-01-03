Американский адвокат надеется на снижение уровня преступности
Адвокат Кеннифф: американцы хотят закон и порядок, а не анархию
Вид на ночной Нью-Йорк и Бруклинский мост. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 3 янв - РИА Новости. Известный американский адвокат Томас Кеннифф в беседе с РИА Новости сообщил, что надеется на снижение уровня преступности в Нью-Йорке при администрации избранного президента США Дональда Трампа: американцы хотят закон и порядок, а не анархию.
"Я надеюсь на это (на снижение уровня преступности в городе при администрации Трампа - ред.). Независимо от того, где вы находитесь в политическом спектре, я надеюсь, что большинство разумных людей, все разумные люди могли бы согласиться, что прогрессивный подход к реформе уголовного правосудия оказался полным провалом, как и предсказывали многие, включая меня", - рассказал Кеннифф.
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Он напомнил о деле одного из своих подзащитных, Дэниела Пэнни, который пытался усмирить дебошира в метро Нью-Йорка и в результате убил его. По мнению адвоката, оправдательный приговор Пенни демонстрирует, что американцы, вне зависимости от их политических предпочтений, "не хотят анархии".
"Мы хотим закон и порядок", - добавил он.
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