https://ria.ru/20250102/zaluzhnyy-1992293797.html
Слова Залужного о страшном предсказании гадалки вызвали возмущение в Раде
Слова Залужного о страшном предсказании гадалки вызвали возмущение в Раде - РИА Новости, 02.01.2025
Слова Залужного о страшном предсказании гадалки вызвали возмущение в Раде
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, раскритиковал в Telegram бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного из-за... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T09:43:00+03:00
2025-01-02T09:43:00+03:00
2025-01-02T10:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
валерий залужный
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978586103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8b813aeebf71d1ebdeebcc0e7979955.jpg
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, раскритиковал в Telegram бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного из-за его слов о предсказанной гадалкой войне."Оказывается, наш железный уклонист Залужный, в добавок ко всему, еще и верит в гадалок. Ну, в принципе, идеальный кандидат в президенты для тех, кто аплодирует сносу памятников и сожжению книг", — написал Дубинский.Как сообщало издание "Политика Страны", Залужный в своей книге писал, что встретился с гадалкой в поезде, когда возвращался домой с другими курсантами. По его словам, "предсказательница" сказала ему, что у него "римский профиль" и что в его жилах течет кровь воинов. Женщина якобы не хотела больше ничего говорить, но по настоянию Залужного ответила, что увидела страшную войну и что он там "самый главный".
https://ria.ru/20250102/zelenskiy-1992291322.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978586103_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_6614e274eab395deb384868c9a8a1318.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, валерий залужный, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Валерий Залужный, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Слова Залужного о страшном предсказании гадалки вызвали возмущение в Раде
Нардеп Дубинский раскритиковал экс-главкому ВСУ Залужного из-за слов о гаданиях