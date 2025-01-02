https://ria.ru/20250102/zaluzhnyy-1992293797.html

Слова Залужного о страшном предсказании гадалки вызвали возмущение в Раде

Слова Залужного о страшном предсказании гадалки вызвали возмущение в Раде - РИА Новости, 02.01.2025

Слова Залужного о страшном предсказании гадалки вызвали возмущение в Раде

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, раскритиковал в Telegram бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного из-за... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T09:43:00+03:00

2025-01-02T09:43:00+03:00

2025-01-02T10:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

валерий залужный

верховная рада украины

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978586103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8b813aeebf71d1ebdeebcc0e7979955.jpg

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, раскритиковал в Telegram бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного из-за его слов о предсказанной гадалкой войне."Оказывается, наш железный уклонист Залужный, в добавок ко всему, еще и верит в гадалок. Ну, в принципе, идеальный кандидат в президенты для тех, кто аплодирует сносу памятников и сожжению книг", — написал Дубинский.Как сообщало издание "Политика Страны", Залужный в своей книге писал, что встретился с гадалкой в поезде, когда возвращался домой с другими курсантами. По его словам, "предсказательница" сказала ему, что у него "римский профиль" и что в его жилах течет кровь воинов. Женщина якобы не хотела больше ничего говорить, но по настоянию Залужного ответила, что увидела страшную войну и что он там "самый главный".

https://ria.ru/20250102/zelenskiy-1992291322.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, валерий залужный, верховная рада украины, вооруженные силы украины