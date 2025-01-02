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Слова Залужного о страшном предсказании гадалки вызвали возмущение в Раде - РИА Новости, 02.01.2025
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09:43 02.01.2025 (обновлено: 10:02 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/zaluzhnyy-1992293797.html
Слова Залужного о страшном предсказании гадалки вызвали возмущение в Раде
Слова Залужного о страшном предсказании гадалки вызвали возмущение в Раде - РИА Новости, 02.01.2025
Слова Залужного о страшном предсказании гадалки вызвали возмущение в Раде
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, раскритиковал в Telegram бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного из-за... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T09:43:00+03:00
2025-01-02T10:02:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, раскритиковал в Telegram бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного из-за его слов о предсказанной гадалкой войне."Оказывается, наш железный уклонист Залужный, в добавок ко всему, еще и верит в гадалок. Ну, в принципе, идеальный кандидат в президенты для тех, кто аплодирует сносу памятников и сожжению книг", — написал Дубинский.Как сообщало издание "Политика Страны", Залужный в своей книге писал, что встретился с гадалкой в поезде, когда возвращался домой с другими курсантами. По его словам, "предсказательница" сказала ему, что у него "римский профиль" и что в его жилах течет кровь воинов. Женщина якобы не хотела больше ничего говорить, но по настоянию Залужного ответила, что увидела страшную войну и что он там "самый главный".
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в мире, украина, россия, валерий залужный, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Валерий Залужный, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Слова Залужного о страшном предсказании гадалки вызвали возмущение в Раде

Нардеп Дубинский раскритиковал экс-главкому ВСУ Залужного из-за слов о гаданиях

© AP Photo / Alberto PezzaliВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, раскритиковал в Telegram бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного из-за его слов о предсказанной гадалкой войне.
«
"Оказывается, наш железный уклонист Залужный, в добавок ко всему, еще и верит в гадалок. Ну, в принципе, идеальный кандидат в президенты для тех, кто аплодирует сносу памятников и сожжению книг", — написал Дубинский.
Как сообщало издание "Политика Страны", Залужный в своей книге писал, что встретился с гадалкой в поезде, когда возвращался домой с другими курсантами. По его словам, "предсказательница" сказала ему, что у него "римский профиль" и что в его жилах течет кровь воинов. Женщина якобы не хотела больше ничего говорить, но по настоянию Залужного ответила, что увидела страшную войну и что он там "самый главный".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВалерий ЗалужныйВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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