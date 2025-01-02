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Госдума рассмотрит проект о защите русского языка в приоритетном порядке

Госдума рассмотрит проект о защите русского языка в приоритетном порядке - РИА Новости, 02.01.2025

Госдума рассмотрит проект о защите русского языка в приоритетном порядке

Законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов Госдума рассмотрит в приоритетном порядке, сообщил председатель ГД Вячеслав РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T16:04:00+03:00

2025-01-02T16:04:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов Госдума рассмотрит в приоритетном порядке, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. "Законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов проработаем и рассмотрим в приоритетном порядке. Нам необходимо беречь и развивать русский язык как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия", — отметил председатель ГД. Как сообщила пресс-служба Госдумы, Володин поручил профильному комитету по культуре в приоритетном порядке подготовить законопроект о защите русского языка к рассмотрению в первом чтении. Ранее президент России Владимир Путин поручил ускорить рассмотрение инициативы, обеспечив ее доработку ко второму чтению. Инициативой предлагается защитить русский язык и существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов, прежде всего в публичном пространстве. Согласно проекту, вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должны быть на русском языке. Также русский язык предлагается использовать в наименованиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов.

https://ria.ru/20250101/putin-1992260824.html

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общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф