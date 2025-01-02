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Госдума рассмотрит проект о защите русского языка в приоритетном порядке - РИА Новости, 02.01.2025
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16:04 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/zakonoproekt-1992325578.html
Госдума рассмотрит проект о защите русского языка в приоритетном порядке
Госдума рассмотрит проект о защите русского языка в приоритетном порядке - РИА Новости, 02.01.2025
Госдума рассмотрит проект о защите русского языка в приоритетном порядке
Законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов Госдума рассмотрит в приоритетном порядке, сообщил председатель ГД Вячеслав РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T16:04:00+03:00
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общество
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вячеслав володин
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов Госдума рассмотрит в приоритетном порядке, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. "Законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов проработаем и рассмотрим в приоритетном порядке. Нам необходимо беречь и развивать русский язык как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия", — отметил председатель ГД. Как сообщила пресс-служба Госдумы, Володин поручил профильному комитету по культуре в приоритетном порядке подготовить законопроект о защите русского языка к рассмотрению в первом чтении. Ранее президент России Владимир Путин поручил ускорить рассмотрение инициативы, обеспечив ее доработку ко второму чтению. Инициативой предлагается защитить русский язык и существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов, прежде всего в публичном пространстве. Согласно проекту, вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должны быть на русском языке. Также русский язык предлагается использовать в наименованиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов.
https://ria.ru/20250101/putin-1992260824.html
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общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Госдума рассмотрит проект о защите русского языка в приоритетном порядке

Володин: законопроект о защите русского языка рассмотрят в приоритетном порядке

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаседание Государственной Думы РФ
Заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов Госдума рассмотрит в приоритетном порядке, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов проработаем и рассмотрим в приоритетном порядке. Нам необходимо беречь и развивать русский язык как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия", — отметил председатель ГД.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Путин поручил поддержать иностранцев, изучающих русский язык
Вчера, 19:15
Как сообщила пресс-служба Госдумы, Володин поручил профильному комитету по культуре в приоритетном порядке подготовить законопроект о защите русского языка к рассмотрению в первом чтении.
Ранее президент России Владимир Путин поручил ускорить рассмотрение инициативы, обеспечив ее доработку ко второму чтению.
Инициативой предлагается защитить русский язык и существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов, прежде всего в публичном пространстве. Согласно проекту, вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должны быть на русском языке. Также русский язык предлагается использовать в наименованиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов.
Библиотека - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
В новых регионах создадут центры для продвижения русского языка
Вчера, 17:05
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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