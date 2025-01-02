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В США захотели посадить Зеленского пожизненно

В США захотели посадить Зеленского пожизненно - РИА Новости, 02.01.2025

В США захотели посадить Зеленского пожизненно

Зрители американского телеканала CNN раскритиковали мирный план по Украине, предложенный командой избранного президента США Дональда Трампа, и предложили... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T04:11:00+03:00

2025-01-02T04:11:00+03:00

2025-01-02T04:14:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Зрители американского телеканала CNN раскритиковали мирный план по Украине, предложенный командой избранного президента США Дональда Трампа, и предложили приговорить главу киевского режима Владимира Зеленского к пожизненному заключению за разжигание войны."(Владимир. — Прим. ред.) Путин не будет сидеть сложа руки! Демократ Байден может отправить Зеленскому ракеты на миллиарды долларов!! Но Зеленский НИКОГДА не сможет стереть с лица земли Россию!!! Это ПРАВДА! Байден продолжает посылать американские ракеты стоимостью триллионы долларов Зеленскому??? Зеленский несет ответственность за гибель своих граждан! Он заслужил пожизненное заключение", — написал bedoe25.Один из пользователей выразил уверенность в том, что мирное соглашение будет подписано исключительно на условиях России, а США останется лишь притворяться, что они на что-то повлияли."Трамп поможет Путину сделать Россию снова великой, прежде чем он сделает снова великой Америку. Путин будет командовать Трампом, а Трамп будет делать вид, что заключил "идеальный" договор", — спрогнозировал jinarvada.Пользователь под ником tcard24 напомнил, что Владимир Путин неоднократно призывал Зеленского прекратить спекуляции на тему вступления Украины в Альянс, но не был услышан.""Россия не хочет, чтобы Украина состояла в НАТО. В течение трех лет Путин постоянно предупреждал Зеленского, чтобы тот не старался вступить в НАТО. Я также возлагаю вину на некоторых высокопоставленных чиновников в НАТО, которые настаивали на продолжении конфликта. Этот конфликт ведется ради денег. Больших денег", — написал он.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

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https://ria.ru/20250102/pokhischenie-1992281454.html

https://ria.ru/20250101/zelenskiy-1992244085.html

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