В США захотели посадить Зеленского пожизненно
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Зрители американского телеканала CNN раскритиковали мирный план по Украине, предложенный командой избранного президента США Дональда Трампа, и предложили приговорить главу киевского режима Владимира Зеленского к пожизненному заключению за разжигание войны.
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"(Владимир. — Прим. ред.) Путин не будет сидеть сложа руки! Демократ Байден может отправить Зеленскому ракеты на миллиарды долларов!! Но Зеленский НИКОГДА не сможет стереть с лица земли Россию!!! Это ПРАВДА! Байден продолжает посылать американские ракеты стоимостью триллионы долларов Зеленскому??? Зеленский несет ответственность за гибель своих граждан! Он заслужил пожизненное заключение", — написал bedoe25.
Пользователь под ником tcard24 напомнил, что Владимир Путин неоднократно призывал Зеленского прекратить спекуляции на тему вступления Украины в Альянс, но не был услышан.
""Россия не хочет, чтобы Украина состояла в НАТО. В течение трех лет Путин постоянно предупреждал Зеленского, чтобы тот не старался вступить в НАТО. Я также возлагаю вину на некоторых высокопоставленных чиновников в НАТО, которые настаивали на продолжении конфликта. Этот конфликт ведется ради денег. Больших денег", — написал он.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.
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