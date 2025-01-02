https://ria.ru/20250102/vsu-1992338557.html

ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановское в Курской области

ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановское в Курской области - РИА Новости, 02.01.2025

ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановское в Курской области

Украинские войска обстреляли село Ивановское в Рыльском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале врио главы региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T18:13:00+03:00

2025-01-02T18:13:00+03:00

2025-01-02T19:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

рыльский район

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КУРСК, 2 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Ивановское в Рыльском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале врио главы региона Александр Хинштейн. "Сегодня ВСУ нанесло ракетный удар по селу Ивановское Рыльского района. Слава Богу, на данный момент никто из жителей в медицинские учреждения за помощью не обратился", — написал он.Губернатор уточнил, что под обстрел попали гражданские объекты. Один из ударов пришелся по зданию Дома культуры, степень его разрушения выяснят специалисты. Кроме того, осколками посекло стены и выбило окна в школе-интернате, отделении почты, торговом центре и жилом доме.Помимо этого, в результате атаки произошел незначительный обрыв участка газовой трубы. Специалисты уже приступили к ремонту, пообещав устранить последствия в кратчайшие сроки. Газоснабжение в жилых домах уже восстановлено.Хинштейн добавил, что на месте находится глава Рыльского района, а также все аварийные и оперативные службы, включая МЧС. Для поиска неразорвавшихся снарядов выехали взрывотехники Росгвардии. Место происшествия оцепили полиция и добровольцы отряда "Барс-Курск". Врио губернатора также поручил направить в Ивановское ремонтные бригады. По его словам, тепловой контур в пострадавших домах закроют до вечера, новые окна поставят в ближайшие дни.

https://ria.ru/20250102/vsu-1992325800.html

https://ria.ru/20250102/obstrel-1992302211.html

рыльский район

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происшествия, рыльский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)