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ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановское в Курской области
ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановское в Курской области - РИА Новости, 02.01.2025
ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановское в Курской области
Украинские войска обстреляли село Ивановское в Рыльском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале врио главы региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T18:13:00+03:00
2025-01-02T18:13:00+03:00
2025-01-02T19:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КУРСК, 2 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Ивановское в Рыльском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале врио главы региона Александр Хинштейн. "Сегодня ВСУ нанесло ракетный удар по селу Ивановское Рыльского района. Слава Богу, на данный момент никто из жителей в медицинские учреждения за помощью не обратился", — написал он.Губернатор уточнил, что под обстрел попали гражданские объекты. Один из ударов пришелся по зданию Дома культуры, степень его разрушения выяснят специалисты. Кроме того, осколками посекло стены и выбило окна в школе-интернате, отделении почты, торговом центре и жилом доме.Помимо этого, в результате атаки произошел незначительный обрыв участка газовой трубы. Специалисты уже приступили к ремонту, пообещав устранить последствия в кратчайшие сроки. Газоснабжение в жилых домах уже восстановлено.Хинштейн добавил, что на месте находится глава Рыльского района, а также все аварийные и оперативные службы, включая МЧС. Для поиска неразорвавшихся снарядов выехали взрывотехники Росгвардии. Место происшествия оцепили полиция и добровольцы отряда "Барс-Курск". Врио губернатора также поручил направить в Ивановское ремонтные бригады. По его словам, тепловой контур в пострадавших домах закроют до вечера, новые окна поставят в ближайшие дни.
https://ria.ru/20250102/vsu-1992325800.html
https://ria.ru/20250102/obstrel-1992302211.html
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происшествия, рыльский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рыльский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановское в Курской области
Хинштейн: мирные объекты пострадали в ходе удара ВСУ по Рыльскому району