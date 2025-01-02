Рейтинг@Mail.ru
На Украине прекратили работу медико-социальные экспертные комиссии - РИА Новости, 02.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992341151.html
На Украине прекратили работу медико-социальные экспертные комиссии
На Украине прекратили работу медико-социальные экспертные комиссии - РИА Новости, 02.01.2025
На Украине прекратили работу медико-социальные экспертные комиссии
Медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) прекратили свою работу на Украине, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T19:08:00+03:00
2025-01-02T19:08:00+03:00
в мире
украина
денис шмыгаль
совет национальной безопасности и обороны украины
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) прекратили свою работу на Украине, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. В конце декабря 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации на Украине медико-социальных экспертных комиссий. "С 1 января МСЭК прекратили свою деятельность. На смену им вводится оценка повседневного функционирования лица, которое проводят экспертные команды из врачей-практиков в многопрофильных больницах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шмыгаля. По его словам, украинскими властями уже определено 291 медучреждение с 1476 экспертными командами из более 5000 врачей, которые должны будут взять на себя обязанности упраздненных МСЭК. По данным Шмыгаля, экспертным командам передано более 40 тысяч дел, которые должны быть рассмотрены в первом квартале 2025 года. Запущена электронная система и оцифровано более 30 тысяч дел. Зеленский 22 октября на фоне скандала вокруг оформления инвалидности прокурорами Хмельницкой области ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), которым поручил создать рабочие группы для проверки решений медико-социальных экспертных комиссий об установлении инвалидности чиновникам. Позже кабмин Украины утвердил план по противодействию коррупции в МСЭК, который предусматривает их ликвидацию и пересмотр выданных ими решений. На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдачи фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконном оформлении инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких тысяч до десяти тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.
https://ria.ru/20241228/ukraina-1991650718.html
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992317241.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_65:0:992:695_1920x0_80_0_0_db885785dac9eb9b2a4d815fa6af1858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, денис шмыгаль, совет национальной безопасности и обороны украины, владимир зеленский
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Владимир Зеленский
На Украине прекратили работу медико-социальные экспертные комиссии

Шмыгаль: медико-социальные экспертные комиссии прекратили работу с 1 января

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) прекратили свою работу на Украине, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
В конце декабря 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации на Украине медико-социальных экспертных комиссий.
Украинская делегация на встрече в Вашингтоне с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
"Бомба под режим". На Украине появилась новая каста
28 декабря 2024, 08:00
"С 1 января МСЭК прекратили свою деятельность. На смену им вводится оценка повседневного функционирования лица, которое проводят экспертные команды из врачей-практиков в многопрофильных больницах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шмыгаля.
По его словам, украинскими властями уже определено 291 медучреждение с 1476 экспертными командами из более 5000 врачей, которые должны будут взять на себя обязанности упраздненных МСЭК. По данным Шмыгаля, экспертным командам передано более 40 тысяч дел, которые должны быть рассмотрены в первом квартале 2025 года. Запущена электронная система и оцифровано более 30 тысяч дел.
Зеленский 22 октября на фоне скандала вокруг оформления инвалидности прокурорами Хмельницкой области ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), которым поручил создать рабочие группы для проверки решений медико-социальных экспертных комиссий об установлении инвалидности чиновникам. Позже кабмин Украины утвердил план по противодействию коррупции в МСЭК, который предусматривает их ликвидацию и пересмотр выданных ими решений.
На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдачи фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконном оформлении инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких тысяч до десяти тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.
Киев - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Опрос показал снижение числа украинцев, готовых терпеть войну
Вчера, 14:17
 
В миреУкраинаДенис ШмыгальСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала