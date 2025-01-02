https://ria.ru/20250102/ukraina-1992341151.html

На Украине прекратили работу медико-социальные экспертные комиссии

На Украине прекратили работу медико-социальные экспертные комиссии - РИА Новости, 02.01.2025

На Украине прекратили работу медико-социальные экспертные комиссии

Медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) прекратили свою работу на Украине, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T19:08:00+03:00

2025-01-02T19:08:00+03:00

2025-01-02T19:08:00+03:00

в мире

украина

денис шмыгаль

совет национальной безопасности и обороны украины

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) прекратили свою работу на Украине, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. В конце декабря 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации на Украине медико-социальных экспертных комиссий. "С 1 января МСЭК прекратили свою деятельность. На смену им вводится оценка повседневного функционирования лица, которое проводят экспертные команды из врачей-практиков в многопрофильных больницах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шмыгаля. По его словам, украинскими властями уже определено 291 медучреждение с 1476 экспертными командами из более 5000 врачей, которые должны будут взять на себя обязанности упраздненных МСЭК. По данным Шмыгаля, экспертным командам передано более 40 тысяч дел, которые должны быть рассмотрены в первом квартале 2025 года. Запущена электронная система и оцифровано более 30 тысяч дел. Зеленский 22 октября на фоне скандала вокруг оформления инвалидности прокурорами Хмельницкой области ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), которым поручил создать рабочие группы для проверки решений медико-социальных экспертных комиссий об установлении инвалидности чиновникам. Позже кабмин Украины утвердил план по противодействию коррупции в МСЭК, который предусматривает их ликвидацию и пересмотр выданных ими решений. На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдачи фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконном оформлении инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких тысяч до десяти тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.

https://ria.ru/20241228/ukraina-1991650718.html

https://ria.ru/20250102/ukraina-1992317241.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, денис шмыгаль, совет национальной безопасности и обороны украины, владимир зеленский