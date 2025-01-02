https://ria.ru/20250102/ukraina-1992341151.html
На Украине прекратили работу медико-социальные экспертные комиссии
На Украине прекратили работу медико-социальные экспертные комиссии - РИА Новости, 02.01.2025
На Украине прекратили работу медико-социальные экспертные комиссии
Медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) прекратили свою работу на Украине, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T19:08:00+03:00
2025-01-02T19:08:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) прекратили свою работу на Украине, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. В конце декабря 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации на Украине медико-социальных экспертных комиссий. "С 1 января МСЭК прекратили свою деятельность. На смену им вводится оценка повседневного функционирования лица, которое проводят экспертные команды из врачей-практиков в многопрофильных больницах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шмыгаля. По его словам, украинскими властями уже определено 291 медучреждение с 1476 экспертными командами из более 5000 врачей, которые должны будут взять на себя обязанности упраздненных МСЭК. По данным Шмыгаля, экспертным командам передано более 40 тысяч дел, которые должны быть рассмотрены в первом квартале 2025 года. Запущена электронная система и оцифровано более 30 тысяч дел. Зеленский 22 октября на фоне скандала вокруг оформления инвалидности прокурорами Хмельницкой области ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), которым поручил создать рабочие группы для проверки решений медико-социальных экспертных комиссий об установлении инвалидности чиновникам. Позже кабмин Украины утвердил план по противодействию коррупции в МСЭК, который предусматривает их ликвидацию и пересмотр выданных ими решений. На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдачи фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконном оформлении инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких тысяч до десяти тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.
https://ria.ru/20241228/ukraina-1991650718.html
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в мире, украина, денис шмыгаль, совет национальной безопасности и обороны украины, владимир зеленский
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Владимир Зеленский
На Украине прекратили работу медико-социальные экспертные комиссии
Шмыгаль: медико-социальные экспертные комиссии прекратили работу с 1 января
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) прекратили свою работу на Украине, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
В конце декабря 2024 года Владимир Зеленский
подписал закон о ликвидации на Украине
медико-социальных экспертных комиссий.
"С 1 января МСЭК прекратили свою деятельность. На смену им вводится оценка повседневного функционирования лица, которое проводят экспертные команды из врачей-практиков в многопрофильных больницах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шмыгаля.
По его словам, украинскими властями уже определено 291 медучреждение с 1476 экспертными командами из более 5000 врачей, которые должны будут взять на себя обязанности упраздненных МСЭК. По данным Шмыгаля, экспертным командам передано более 40 тысяч дел, которые должны быть рассмотрены в первом квартале 2025 года. Запущена электронная система и оцифровано более 30 тысяч дел.
Зеленский 22 октября на фоне скандала вокруг оформления инвалидности прокурорами Хмельницкой области
ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО
), которым поручил создать рабочие группы для проверки решений медико-социальных экспертных комиссий об установлении инвалидности чиновникам. Позже кабмин Украины утвердил план по противодействию коррупции в МСЭК, который предусматривает их ликвидацию и пересмотр выданных ими решений.
На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдачи фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконном оформлении инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких тысяч до десяти тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.