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Армия Израиля подтвердила, что уничтожила подземный комплекс в Сирии

Армия Израиля подтвердила, что уничтожила подземный комплекс в Сирии - РИА Новости, 02.01.2025

Армия Израиля подтвердила, что уничтожила подземный комплекс в Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что в сентябре 2024 года ее специальное подразделение провело рейд на территории Сирии, где уничтожило подземный... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T20:14:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что в сентябре 2024 года ее специальное подразделение провело рейд на территории Сирии, где уничтожило подземный комплекс по производству высокоточных ракет, который якобы был создан Ираном. "Восьмого сентября 2024 года в ходе специальной операции ВВС Израиля войска подразделения "Шальдаг" совершили рейд и уничтожили подземный комплекс по производству высокоточных ракет в районе Мисьяфа в глубине сирийской территории... Целью рейда был подземный комплекс, который финансировался и поддерживался Ираном", - сообщает армия в своем заявлении. Как отмечается, военнослужащие прибыли на место с помощью вертолетов и при огневой и разведывательной поддержке израильской авиации и ВМС страны. В документе уточняется, что в ходе операции военные добрались до "критически важного оборудования" для производства ракет и обнаружили различное оружие и разведывательные документы, а затем, уничтожив комплекс, благополучно вернулись в Израиль. Портал Axios со ссылкой на источники сообщал в сентябре 2024 года, что элитное подразделение (ЦАХАЛ провело рейд на территории Сирии, в ходе которого уничтожило подземное предприятие по производству высокоточных ракет, предположительно, созданное Ираном.

https://ria.ru/20241215/iran-1989347896.html

https://ria.ru/20241202/izrail-1986772653.html

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