https://ria.ru/20250102/svo-1992338417.html

ПВО сбила еще два украинских дрона над Белгородской и Курской областями

ПВО сбила еще два украинских дрона над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 02.01.2025

ПВО сбила еще два украинских дрона над Белгородской и Курской областями

Дежурные средства ПВО с 14.00 до 15.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T18:06:00+03:00

2025-01-02T18:06:00+03:00

2025-01-02T18:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 14.00 до 15.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. "Второго января с 14.00 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении. Ранее в четверг министерство сообщало об уничтожении пяти вражеских беспилотников над Белгородской областью и одного - над Курской.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

белгородская область

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курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)