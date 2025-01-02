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ПВО сбила еще два украинских дрона над Белгородской и Курской областями
ПВО сбила еще два украинских дрона над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 02.01.2025
ПВО сбила еще два украинских дрона над Белгородской и Курской областями
Дежурные средства ПВО с 14.00 до 15.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T18:06:00+03:00
2025-01-02T18:06:00+03:00
2025-01-02T18:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 14.00 до 15.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. "Второго января с 14.00 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении. Ранее в четверг министерство сообщало об уничтожении пяти вражеских беспилотников над Белгородской областью и одного - над Курской.
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курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила еще два украинских дрона над Белгородской и Курской областями
Минобороны: ПВО сбила еще два дрона ВСУ над Белгородской и Курской областями