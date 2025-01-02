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Группировка "Запад" отразила шесть контратак ВСУ за сутки
Группировка "Запад" отразила шесть контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 02.01.2025
Группировка "Запад" отразила шесть контратак ВСУ за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T12:11:00+03:00
2025-01-02T12:11:00+03:00
2025-01-02T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила шесть контратак, потери противника составили более 460 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Зелёный Гай Харьковской области, Терны и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ."Потери противника составили свыше 460 военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, 122-мм гаубица Д-30, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и "Богдана". Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" отразила шесть контратак ВСУ за сутки
Минобороны: группировка войск "Запад" отразила шесть контратак ВСУ за сутки