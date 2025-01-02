https://ria.ru/20250102/svo-1992306127.html

Группировка "Запад" отразила шесть контратак ВСУ за сутки

Группировка "Запад" отразила шесть контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 02.01.2025

Группировка "Запад" отразила шесть контратак ВСУ за сутки

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T12:11:00+03:00

2025-01-02T12:11:00+03:00

2025-01-02T12:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила шесть контратак, потери противника составили более 460 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Зелёный Гай Харьковской области, Терны и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ."Потери противника составили свыше 460 военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, 122-мм гаубица Д-30, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и "Богдана". Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

харьковская область

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донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)