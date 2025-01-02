https://ria.ru/20250102/spetsoperatsiya-1992334983.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.01.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.01.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.01.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T17:27:00+03:00

2025-01-02T17:27:00+03:00

2025-01-02T17:28:00+03:00

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 2 января 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения отбили 18 контратак ВСУ на Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 146 районов скопления живой силы и техники, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктура военных аэродромов противника. Средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, 97 беспилотников и шесть снарядов системы залпового огня HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении более 580 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 651 самолет, 283 вертолета, 39 144 беспилотника, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 137 танков и других бронемашин, 1504 реактивных систем залпового огня, 20 134 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 701 единицу автомобильной техники.

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спецоперация, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, инфографика