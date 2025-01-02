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Командир взвода БПЛА рассказал о совместной работе со штурмовиками "Днепра" - РИА Новости, 02.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/spetsoperatsiya-1992284383.html
Командир взвода БПЛА рассказал о совместной работе со штурмовиками "Днепра"
Командир взвода БПЛА рассказал о совместной работе со штурмовиками "Днепра" - РИА Новости, 02.01.2025
Командир взвода БПЛА рассказал о совместной работе со штурмовиками "Днепра"
Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" на ореховском направлении в Запорожской области действуют против Вооруженных сил Украины (ВСУ) при постоянной... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T05:16:00+03:00
2025-01-02T05:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" на ореховском направлении в Запорожской области действуют против Вооруженных сил Украины (ВСУ) при постоянной поддержке операторов БПЛА, в том числе из отряда "Барс-1", сообщил журналистам командир взвода БПЛА подразделения с позывным Фартовый. "Всегда ведем воздушную разведку местности, указываем обнаруженные на маршруте штурмовых групп цели противника. Передаем им картинку, можем прикрыть также с воздуха сбросами. Наша пехота видит, что находится впереди нее, и они более уверенно идут вперед, зная, что мы есть за спиной", - рассказал он о работе своего подразделения. По его словам, операторы БПЛА на ореховском направлении в Запорожской области постоянно наносят удары по личному составу, технике и позициям ВСУ и уничтожают вражеские дроны. "Находили и сжигали АГС противника, находили антенны операторов БПЛА, в большинстве случаев по орудиям бьем", - отметил военнослужащий.
https://ria.ru/20250101/kurakhovo-1992264910.html
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запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Командир взвода БПЛА рассказал о совместной работе со штурмовиками "Днепра"

Штурмовики в Запорожской области действуют против ВСУ вместе с операторами БПЛА

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" на ореховском направлении в Запорожской области действуют против Вооруженных сил Украины (ВСУ) при постоянной поддержке операторов БПЛА, в том числе из отряда "Барс-1", сообщил журналистам командир взвода БПЛА подразделения с позывным Фартовый.
"Всегда ведем воздушную разведку местности, указываем обнаруженные на маршруте штурмовых групп цели противника. Передаем им картинку, можем прикрыть также с воздуха сбросами. Наша пехота видит, что находится впереди нее, и они более уверенно идут вперед, зная, что мы есть за спиной", - рассказал он о работе своего подразделения.
По его словам, операторы БПЛА на ореховском направлении в Запорожской области постоянно наносят удары по личному составу, технике и позициям ВСУ и уничтожают вражеские дроны. "Находили и сжигали АГС противника, находили антенны операторов БПЛА, в большинстве случаев по орудиям бьем", - отметил военнослужащий.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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