https://ria.ru/20250102/spetsoperatsiya-1992284383.html

Командир взвода БПЛА рассказал о совместной работе со штурмовиками "Днепра"

Командир взвода БПЛА рассказал о совместной работе со штурмовиками "Днепра" - РИА Новости, 02.01.2025

Командир взвода БПЛА рассказал о совместной работе со штурмовиками "Днепра"

Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" на ореховском направлении в Запорожской области действуют против Вооруженных сил Украины (ВСУ) при постоянной... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T05:16:00+03:00

2025-01-02T05:16:00+03:00

2025-01-02T05:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" на ореховском направлении в Запорожской области действуют против Вооруженных сил Украины (ВСУ) при постоянной поддержке операторов БПЛА, в том числе из отряда "Барс-1", сообщил журналистам командир взвода БПЛА подразделения с позывным Фартовый. "Всегда ведем воздушную разведку местности, указываем обнаруженные на маршруте штурмовых групп цели противника. Передаем им картинку, можем прикрыть также с воздуха сбросами. Наша пехота видит, что находится впереди нее, и они более уверенно идут вперед, зная, что мы есть за спиной", - рассказал он о работе своего подразделения. По его словам, операторы БПЛА на ореховском направлении в Запорожской области постоянно наносят удары по личному составу, технике и позициям ВСУ и уничтожают вражеские дроны. "Находили и сжигали АГС противника, находили антенны операторов БПЛА, в большинстве случаев по орудиям бьем", - отметил военнослужащий.

https://ria.ru/20250101/kurakhovo-1992264910.html

запорожская область

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запорожская область, вооруженные силы украины