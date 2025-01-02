https://ria.ru/20250102/spetsoperatsiya-1992284383.html
Командир взвода БПЛА рассказал о совместной работе со штурмовиками "Днепра"
Командир взвода БПЛА рассказал о совместной работе со штурмовиками "Днепра" - РИА Новости, 02.01.2025
Командир взвода БПЛА рассказал о совместной работе со штурмовиками "Днепра"
Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" на ореховском направлении в Запорожской области действуют против Вооруженных сил Украины (ВСУ) при постоянной... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T05:16:00+03:00
2025-01-02T05:16:00+03:00
2025-01-02T05:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_956b09465def56aa6760de4bf16a4955.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" на ореховском направлении в Запорожской области действуют против Вооруженных сил Украины (ВСУ) при постоянной поддержке операторов БПЛА, в том числе из отряда "Барс-1", сообщил журналистам командир взвода БПЛА подразделения с позывным Фартовый. "Всегда ведем воздушную разведку местности, указываем обнаруженные на маршруте штурмовых групп цели противника. Передаем им картинку, можем прикрыть также с воздуха сбросами. Наша пехота видит, что находится впереди нее, и они более уверенно идут вперед, зная, что мы есть за спиной", - рассказал он о работе своего подразделения. По его словам, операторы БПЛА на ореховском направлении в Запорожской области постоянно наносят удары по личному составу, технике и позициям ВСУ и уничтожают вражеские дроны. "Находили и сжигали АГС противника, находили антенны операторов БПЛА, в большинстве случаев по орудиям бьем", - отметил военнослужащий.
https://ria.ru/20250101/kurakhovo-1992264910.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_b96b26935a9cac250070763bd40ec2b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Командир взвода БПЛА рассказал о совместной работе со штурмовиками "Днепра"
Штурмовики в Запорожской области действуют против ВСУ вместе с операторами БПЛА