Беженка рассказала о темнокожих наемниках в Селидово
Жительница Селидово: летом 2024 года в городе находились темнокожие наемники
© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. В оккупированном ВСУ Селидово в ДНР летом 2024 года находились иностранные темнокожие наемники, рассказала РИА Новости жительница города Марина Ковалева.
«
"Летом они (ВСУ — Прим. ред.) их (Иностранных наемников. — Прим. ред.) то пригонят, то отгонят. Ну раз мне в магазине попались", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, иностранцы были темнокожими. Они использовали переводчик в телефоне для общения с продавцом магазина, так как не понимали ни по-русски, ни по-украински.
Минобороны отчиталось об освобождении Селидово 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. У ВСУ там был один из крупнейших укрепрайонов.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские боевики плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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