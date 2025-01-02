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Беженка рассказала о темнокожих наемниках в Селидово - РИА Новости, 02.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 02.01.2025 (обновлено: 07:33 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/selidovo-1992287079.html
Беженка рассказала о темнокожих наемниках в Селидово
Беженка рассказала о темнокожих наемниках в Селидово - РИА Новости, 02.01.2025
Беженка рассказала о темнокожих наемниках в Селидово
В оккупированном ВСУ Селидово в ДНР летом 2024 года находились иностранные темнокожие наемники, рассказала РИА Новости жительница города Марина Ковалева. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T07:04:00+03:00
2025-01-02T07:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
селидово
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. В оккупированном ВСУ Селидово в ДНР летом 2024 года находились иностранные темнокожие наемники, рассказала РИА Новости жительница города Марина Ковалева.&quot;Летом они (ВСУ — Прим. ред.) их (Иностранных наемников. — Прим. ред.) то пригонят, то отгонят. Ну раз мне в магазине попались&quot;, — сказала собеседница агентства.По ее словам, иностранцы были темнокожими. Они использовали переводчик в телефоне для общения с продавцом магазина, так как не понимали ни по-русски, ни по-украински.Минобороны отчиталось об освобождении Селидово 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. У ВСУ там был один из крупнейших укрепрайонов.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские боевики плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20241230/karateli-1992040864.html
селидово
донецкая народная республика
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селидово, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Донецкая Народная Республика
Беженка рассказала о темнокожих наемниках в Селидово

Жительница Селидово: летом 2024 года в городе находились темнокожие наемники

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. В оккупированном ВСУ Селидово в ДНР летом 2024 года находились иностранные темнокожие наемники, рассказала РИА Новости жительница города Марина Ковалева.
«

"Летом они (ВСУ — Прим. ред.) их (Иностранных наемников. — Прим. ред.) то пригонят, то отгонят. Ну раз мне в магазине попались", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, иностранцы были темнокожими. Они использовали переводчик в телефоне для общения с продавцом магазина, так как не понимали ни по-русски, ни по-украински.
Минобороны отчиталось об освобождении Селидово 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. У ВСУ там был один из крупнейших укрепрайонов.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские боевики плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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Специальная военная операция на УкраинеСелидовоДонецкая Народная Республика
 
 
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