https://ria.ru/20250102/selidovo-1992287079.html

Беженка рассказала о темнокожих наемниках в Селидово

Беженка рассказала о темнокожих наемниках в Селидово - РИА Новости, 02.01.2025

Беженка рассказала о темнокожих наемниках в Селидово

В оккупированном ВСУ Селидово в ДНР летом 2024 года находились иностранные темнокожие наемники, рассказала РИА Новости жительница города Марина Ковалева. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T07:04:00+03:00

2025-01-02T07:04:00+03:00

2025-01-02T07:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

селидово

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. В оккупированном ВСУ Селидово в ДНР летом 2024 года находились иностранные темнокожие наемники, рассказала РИА Новости жительница города Марина Ковалева."Летом они (ВСУ — Прим. ред.) их (Иностранных наемников. — Прим. ред.) то пригонят, то отгонят. Ну раз мне в магазине попались", — сказала собеседница агентства.По ее словам, иностранцы были темнокожими. Они использовали переводчик в телефоне для общения с продавцом магазина, так как не понимали ни по-русски, ни по-украински.Минобороны отчиталось об освобождении Селидово 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. У ВСУ там был один из крупнейших укрепрайонов.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские боевики плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20241230/karateli-1992040864.html

селидово

донецкая народная республика

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селидово, донецкая народная республика