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Западный журналист приехал в Москву и сделал неожиданное заявление о России
Западный журналист приехал в Москву и сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 02.01.2025
Западный журналист приехал в Москву и сделал неожиданное заявление о России
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X опубликовал кадры из Москвы и развеял миф о проблемах в России. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T15:31:00+03:00
2025-01-02T15:31:00+03:00
2025-01-02T16:54:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X опубликовал кадры из Москвы и развеял миф о проблемах в России."Новости из Москвы этого года. Все, что они вам рассказали об этом месте, — ложь. Их "стратегического поражения" России нигде не видно", — написал он.К публикации журналист прикрепил кадры, на которых он идет по заснеженной Москве, отмечая, что зима в российской столице очень красивая.В последний день декабря Боуз подвел итоги 2024 года для населения западных стран, заявив, что им лгали о состоянии Джо Байдена и помиловании его сына Хантера, российском президенте Владимире Путине и "успехах" Украины. По словам журналиста, в ушедшем году западному обывателю лгали практически обо всем.
https://ria.ru/20241230/itogi-1992007644.html
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москва, россия, чей боуз, в мире, джо байден, украина
Москва, Россия, Чей Боуз, В мире, Джо Байден, Украина
Западный журналист приехал в Москву и сделал неожиданное заявление о России
Журналист Боуз восхитился зимой в Москве и развеял миф о проблемах РФ