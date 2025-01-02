Рейтинг@Mail.ru
Западный журналист приехал в Москву и сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 02.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 02.01.2025 (обновлено: 16:54 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/russia-1992322527.html
Западный журналист приехал в Москву и сделал неожиданное заявление о России
Западный журналист приехал в Москву и сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 02.01.2025
Западный журналист приехал в Москву и сделал неожиданное заявление о России
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X опубликовал кадры из Москвы и развеял миф о проблемах в России. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T15:31:00+03:00
2025-01-02T16:54:00+03:00
москва
россия
чей боуз
в мире
джо байден
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992147173_0:0:3486:1962_1920x0_80_0_0_4623c994402f64afe07b3786045fd1d9.jpg
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X опубликовал кадры из Москвы и развеял миф о проблемах в России.&quot;Новости из Москвы этого года. Все, что они вам рассказали об этом месте, — ложь. Их &quot;стратегического поражения&quot; России нигде не видно&quot;, — написал он.К публикации журналист прикрепил кадры, на которых он идет по заснеженной Москве, отмечая, что зима в российской столице очень красивая.В последний день декабря Боуз подвел итоги 2024 года для населения западных стран, заявив, что им лгали о состоянии Джо Байдена и помиловании его сына Хантера, российском президенте Владимире Путине и "успехах" Украины. По словам журналиста, в ушедшем году западному обывателю лгали практически обо всем.
https://ria.ru/20241230/itogi-1992007644.html
москва
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992147173_755:0:3486:2048_1920x0_80_0_0_30b74e83ba49351c384b82ffddde9ff1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, чей боуз, в мире, джо байден, украина
Москва, Россия, Чей Боуз, В мире, Джо Байден, Украина
Западный журналист приехал в Москву и сделал неожиданное заявление о России

Журналист Боуз восхитился зимой в Москве и развеял миф о проблемах РФ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВид на Покровский собор
Вид на Покровский собор - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Вид на Покровский собор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X опубликовал кадры из Москвы и развеял миф о проблемах в России.
«

"Новости из Москвы этого года. Все, что они вам рассказали об этом месте, — ложь. Их "стратегического поражения" России нигде не видно", — написал он.

© соцсети журналистаИрландский журналист Чей Боуз в Москве. Кадр видео
Ирландский журналист Чей Боуз в Москве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© соцсети журналиста
Ирландский журналист Чей Боуз в Москве. Кадр видео
К публикации журналист прикрепил кадры, на которых он идет по заснеженной Москве, отмечая, что зима в российской столице очень красивая.
В последний день декабря Боуз подвел итоги 2024 года для населения западных стран, заявив, что им лгали о состоянии Джо Байдена и помиловании его сына Хантера, российском президенте Владимире Путине и "успехах" Украины. По словам журналиста, в ушедшем году западному обывателю лгали практически обо всем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Геополитические итоги 2024 года
30 декабря 2024, 11:30
 
МоскваРоссияЧей БоузВ миреДжо БайденУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала