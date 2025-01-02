https://ria.ru/20250102/russia-1992322527.html

Западный журналист приехал в Москву и сделал неожиданное заявление о России

Западный журналист приехал в Москву и сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 02.01.2025

Западный журналист приехал в Москву и сделал неожиданное заявление о России

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X опубликовал кадры из Москвы и развеял миф о проблемах в России. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T15:31:00+03:00

2025-01-02T15:31:00+03:00

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москва

россия

чей боуз

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украина

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X опубликовал кадры из Москвы и развеял миф о проблемах в России."Новости из Москвы этого года. Все, что они вам рассказали об этом месте, — ложь. Их "стратегического поражения" России нигде не видно", — написал он.К публикации журналист прикрепил кадры, на которых он идет по заснеженной Москве, отмечая, что зима в российской столице очень красивая.В последний день декабря Боуз подвел итоги 2024 года для населения западных стран, заявив, что им лгали о состоянии Джо Байдена и помиловании его сына Хантера, российском президенте Владимире Путине и "успехах" Украины. По словам журналиста, в ушедшем году западному обывателю лгали практически обо всем.

https://ria.ru/20241230/itogi-1992007644.html

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москва, россия, чей боуз, в мире, джо байден, украина