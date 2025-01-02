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В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 02.01.2025
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен силами ПВО в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T21:03:00+03:00
2025-01-02T21:03:00+03:00
2025-01-02T21:03:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен силами ПВО в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он. По его словам, оперативные и экстренные службы работают на месте.
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брянская область, александр богомаз, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Богомаз: ПВО сбила украинский БПЛА над Брянской областью