https://ria.ru/20250102/pvo-1992348030.html

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 02.01.2025

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен силами ПВО в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T21:03:00+03:00

2025-01-02T21:03:00+03:00

2025-01-02T21:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

россия

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен силами ПВО в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он. По его словам, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20250102/bespilotniki-1992287420.html

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, александр богомаз, россия, вооруженные силы украины, безопасность